Ο Έρλινγκ Χάλαντ συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη φετινή σεζόν, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται ένας από τους πιο αποτελεσματικούς στράικερ στον κόσμο. Ο Νορβηγός επιθετικός, με την αγγελική εμφάνιση αλλά και την ψυχρή εκτελεστική δεινότητα, έχει καταφέρει να σκοράρει σε κάθε ματς της Μάντσεστερ Σίτι όπου η ομάδα βρίσκει δίχτυα, με το ρεκόρ να συνεχίζεται ακόμα και στην πρόσφατη αναμέτρηση κόντρα στη Λίβερπουλ.

Συνολικά, ο Χάλαντ έχει σημειώσει 99 γκολ σε 107 συμμετοχές στην Premier League με τους «Πολίτες». Αν και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «μια ομάδα μόνος του», ο Χάλαντ είναι ο παίκτης που απλοποιεί το παιχνίδι της Σίτι και αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τις δημιουργικές ικανότητες των συμπαικτών του.

Στην τρέχουσα σεζόν, ο 25χρονος Νορβηγός έχει βρει δίχτυα 14 φορές σε 11 αγώνες Premier League, ενώ στο Champions League μετρά 5 γκολ σε 4 παιχνίδια, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του στην επιθετική ισχύ της ομάδας.