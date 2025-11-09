Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε εύκολα της Λίβερπουλ με σκορ 3-0 για την 11η αγωνιστική της Premier League. Σκόρερ για τους «Πολίτες» οι Έρλινγκ Χαάλαντ, Νίκο Γκονζάλες και Τζερεμί Ντοκού. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα με αυτή του την νίκη γιόρτασε τον 1000ο του αγώνα στους πάγκους ως προπονητής, κάνοντας αυτό που ξέρει καλύτερα από όλα, να νικάει.

Πρώτο ημίχρονο

Η Μάντσεστερ Σίτι μπήκε δυνατά στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ και είχε την πρώτη μεγάλη φάση στο 10ο λεπτό, όταν κέρδισε πέναλτι για μαρκάρισμα του Μαμαρντασβίλι πάνω στον Ντοκού. Ο Γεωργιανός τερματοφύλακας όμως απέκρουσε την εκτέλεση του Χάαλαντ. Ο Νορβηγός επιθετικός πήρε… εκδίκηση στο 29’, όταν ο Νούνες έκανε εξαιρετική σέντρα και ο Χάαλαντ με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους Πολίτες. Η Λίβερπουλ προσπάθησε να απαντήσει και στο 39’ φάνηκε να ισοφαρίζει με τον Φαν Ντάικ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ του Ρόμπερτσον. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, η Σίτι βρήκε και δεύτερο γκολ. Ο Νίκο Γκονζάλες εκτέλεσε ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε στον Φαν Ντάικ και κατέληξε στα δίχτυα του Μαμαρντασβίλι, δίνοντας προβάδισμα 2-0 στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Δεύτερο ημίχρονο

Στην επανάληψη, η Λίβερπουλ μπήκε με στόχο να μειώσει και πίεσε ψηλά, χάνοντας δύο καλές ευκαιρίες για να μπει ξανά στο ματς. Ωστόσο, στο 63’ ήρθε η καθοριστική στιγμή για τη Σίτι, με τον Ντοκού να σκοράρει με εντυπωσιακό σουτ από το όριο της περιοχής, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0. Το γκολ αυτό σφράγισε τη νίκη των Πολιτών, που έδειξαν την ανωτερότητά τους και ανέβηκαν στη 2η θέση της Premier League, μειώνοντας τη διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ στους τέσσερις βαθμούς.