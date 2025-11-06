Το όνομά του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής αγοράς, καθώς σύμφωνα με το «TBR Football», δύο κορυφαίοι αγγλικοί σύλλογοι — Λίβερπουλ και Τότεναμ — παρακολουθούν στενά την πορεία του Έλληνα διεθνούς αμυντικού.

Ο 21χρονος στόπερ έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στη Βόλφσμπουργκ, όπου μετακόμισε το καλοκαίρι του 2024 από τον ΠΑΟΚ, και τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πιθανή κίνηση ήδη από τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

«Ο Κουλιεράκης τραβάει την προσοχή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ψύχραιμος, αριστεροπόδαρος και τέτοιοι αμυντικοί έχουν πάντα μεγάλη ζήτηση. Αυτή τη στιγμή ξεχωρίζει πραγματικά», αναφέρει χαρακτηριστικά το αγγλικό ρεπορτάζ.

Οι Βρετανοί μάλιστα συγκρίνουν την πρώτη σεζόν του Κουλιεράκη στη Γερμανία με εκείνη του Μίκι φαν ντε Φεν, ο οποίος ακολούθησε την ίδια διαδρομή — από τη Βόλφσμπουργκ στην Τότεναμ. Αν και υπογραμμίζουν ότι ο Έλληνας δεν διαθέτει την εκρηκτική ταχύτητα του Ολλανδού, τονίζουν πως υπερέχει σε όλες σχεδόν τις αμυντικές κατηγορίες, έχοντας περισσότερες κερδισμένες εναέριες μονομαχίες, κοψίματα και επεμβάσεις.

Η Τότεναμ φέρεται να αναζητά έναν αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό που θα μπορούσε να καλύψει ιδανικά τον Φαν Ντε Φεν, ενώ και η Λίβερπουλ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του Κουλιεράκη, ενόψει ενίσχυσης της άμυνάς της για το μέλλον.

🚨 Tottenham Hotspur and Liverpool have sent scouts to watch Bundesliga stalwart Konstantinos Koulierakis. Since joining Wolfsburg from PAOK in 2024, he's rapidly become a key div for both club and country. Wolfsburg have already sold some top centre-backs in recent years,… — November 6, 2025

Το συμβόλαιο του διεθνούς στόπερ με τη Βόλφσμπουργκ λήγει το καλοκαίρι του 2029, κάτι που σημαίνει πως η γερμανική ομάδα δύσκολα θα παραχωρήσει εύκολα τον παίκτη της, εκτός αν έρθει μια πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί.