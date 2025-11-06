Συνολικά ο Δικέφαλος μετράει τέσσερις νίκες στα πρώτα έξι παιχνίδια με Ελβετούς και μόλις μια ήττα. Αυτή η ήττα έχει έρθει το μακρινό 1978 όταν οι «ασπρόμαυροι» έχασαν με 4-0 από την Σερβέτ στο Κύπελλο Κυπελλούχων και χάθηκε η πρόκριση αφού είχε προηγηθεί η νίκη με 2-0 στην Τούμπα.

Οι τέσσερις νίκες του ΠΑΟΚ κόντρα σε Ελβετούς ενισχύθηκαν από το “ζευγάρι” των αγώνων με την Βασιλεία για τα προκριματικά του Champions League το καλοκαίρι του 2018, όταν ο Δικέφαλος κέρδισε με 2-1 στην Τούμπα και με 3-0 στην Ελβετία.

Τον χειμώνα του 2002 οι «ασπρόμαυροι» αντιμετώπισαν την Γκρασχόπερς στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ και μετά το 2-1 στην Τούμπα, ήρθε το 1-1 στην Ελβετία (μοναδική ισοπαλία στην προϊστορία με ελβετικές ομάδες) όπου ο Δημητρης Μάρκος με ένα γκολ στις καθυστερήσεις είχε δώσει την πρόκριση.