Συνολικά ο Δικέφαλος μετράει τέσσερις νίκες στα πρώτα έξι παιχνίδια με Ελβετούς και μόλις μια ήττα. Αυτή η ήττα έχει έρθει το μακρινό 1978 όταν οι «ασπρόμαυροι» έχασαν με 4-0 από την Σερβέτ στο Κύπελλο Κυπελλούχων και χάθηκε η πρόκριση αφού είχε προηγηθεί η νίκη με 2-0 στην Τούμπα.
Οι τέσσερις νίκες του ΠΑΟΚ κόντρα σε Ελβετούς ενισχύθηκαν από το “ζευγάρι” των αγώνων με την Βασιλεία για τα προκριματικά του Champions League το καλοκαίρι του 2018, όταν ο Δικέφαλος κέρδισε με 2-1 στην Τούμπα και με 3-0 στην Ελβετία.
Τον χειμώνα του 2002 οι «ασπρόμαυροι» αντιμετώπισαν την Γκρασχόπερς στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ και μετά το 2-1 στην Τούμπα, ήρθε το 1-1 στην Ελβετία (μοναδική ισοπαλία στην προϊστορία με ελβετικές ομάδες) όπου ο Δημητρης Μάρκος με ένα γκολ στις καθυστερήσεις είχε δώσει την πρόκριση.
ΠΑΟΚ: Έτοιμος για το «άλμα» πρόκρισης στην κατάμεστη Τούμπα
Με φόντο ένα sold out γήπεδο και ξεκάθαρο στόχο τη νίκη που θα του ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη φάση, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε (22:00) τους Γιούνγκ Μπόις!
Αυτό δεν είναι Παναθηναϊκός
Δεν έλειπαν μόνο οι ψηλοί, αλλά και η σωστή νοοτροπία και το φιλότιμο
Λιονέλ Μέσι: Ξεχωρίζει στην κορυφαία ενδεκάδα του MLS – Η απίθανη φετινή του πορεία
Ο Λιονέλ Μέσι, με την εκπληκτική του απόδοση στην Ίντερ Μαϊάμι, κλείνει τη φετινή σεζόν με 29 γκολ και 19 ασίστ, κερδίζοντας επάξια μια θέση στην κορυφαία ενδεκάδα του MLS.
ΠΑΟΚ: Ψάχνει την πέμπτη νίκη απέναντι σε Ελβετούς
Το σημερινό ματς με τους Γιούνγκ Μπόις είναι συνολικά το έβδομο για τον ΠΑΟΚ απέναντι σε ομάδες από την Ελβετία, στα χρόνια της ευρωπαϊκής του ιστορίας.