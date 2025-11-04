Απόψε, το «Άνφιλντ» ζει μία συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή. Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ επιστρέφει στο γήπεδο που τον ανέδειξε, αλλά όχι ως ήρωας των «ρεντς». Ο 27χρονος δεξιός μπακ θα φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης στην 4η αγωνιστική του Champions League και η υποδοχή που τον περιμένει από τους φίλος της Λίβερπουλ είναι ήδη αμφιλεγόμενη.

Η ένταση είχε φανεί από νωρίς το πρωί, όταν η διάσημη τοιχογραφία του Αλεξάντερ-Άρνολντ κοντά στο κέντρο του Λίβερπουλ βανδαλίστηκε. Κάποιοι γράψανε πάνω στο πρόσωπό του τη λέξη «προδότης», προκαλώντας σοκ και έντονες αντιδράσεις στα social media.

Trent Alexander Arnold’s mural this morning…. pic.twitter.com/VnBWxqPbyP — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) November 4, 2025

Ο ποδοσφαιριστής, που είχε δηλώσει ότι θα κουβαλά πάντα την πόλη μέσα του, δεν κατάφερε να κερδίσει ξανά την πλήρη αποδοχή ενός κομματιού των φιλάθλων μετά την καλοκαιρινή του μεταγραφή στη «Βασίλισσα».

Η αποψινή αναμέτρηση αποκτά χαρακτήρα ποδοσφαιρικού θρίλερ. Από τη μία η αγάπη για τον παίκτη που μεγαλούργησε στο «Άνφιλντ», από την άλλη η προδοσία που ένιωσε ένα μεγάλο μέρος των οπαδών. Ο Τρεντ θα μπει στο γήπεδο όχι μόνο για να αγωνιστεί, αλλά για να αντιμετωπίσει και τον συναισθηματικό κυματισμό που δημιούργησε η αποχώρησή του. Μία επιστροφή που θα μείνει στη μνήμη της Λίβερπουλ, είτε με δάκρυα, είτε με… θυμό!