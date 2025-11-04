Απόψε, το «Άνφιλντ» ζει μία συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή. Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ επιστρέφει στο γήπεδο που τον ανέδειξε, αλλά όχι ως ήρωας των «ρεντς». Ο 27χρονος δεξιός μπακ θα φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης στην 4η αγωνιστική του Champions League και η υποδοχή που τον περιμένει από τους φίλος της Λίβερπουλ είναι ήδη αμφιλεγόμενη.

Η ένταση είχε φανεί από νωρίς το πρωί, όταν η διάσημη τοιχογραφία του Αλεξάντερ-Άρνολντ κοντά στο κέντρο του Λίβερπουλ βανδαλίστηκε. Κάποιοι γράψανε πάνω στο πρόσωπό του τη λέξη «προδότης», προκαλώντας σοκ και έντονες αντιδράσεις στα social media.

Ο ποδοσφαιριστής, που είχε δηλώσει ότι θα κουβαλά πάντα την πόλη μέσα του, δεν κατάφερε να κερδίσει ξανά την πλήρη αποδοχή ενός κομματιού των φιλάθλων μετά την καλοκαιρινή του μεταγραφή στη «Βασίλισσα».

Η αποψινή αναμέτρηση αποκτά χαρακτήρα ποδοσφαιρικού θρίλερ. Από τη μία η αγάπη για τον παίκτη που μεγαλούργησε στο «Άνφιλντ», από την άλλη η προδοσία που ένιωσε ένα μεγάλο μέρος των οπαδών. Ο Τρεντ θα μπει στο γήπεδο όχι μόνο για να αγωνιστεί, αλλά για να αντιμετωπίσει και τον συναισθηματικό κυματισμό που δημιούργησε η αποχώρησή του. Μία επιστροφή που θα μείνει στη μνήμη της Λίβερπουλ, είτε με δάκρυα, είτε με… θυμό!

