Η Λίβερπουλ ήθελε να τον φέρει το περασμένο καλοκαίρι, η Κρίσταλ Πάλας είπε «όχι», και τελικά ο Μαρκ Γκουέχι έμεινε στο «Σέλχαρστ Παρκ». Όμως η ιστορία δεν τελείωσε εκεί! Ο 25χρονος Άγγλος στόπερ φαίνεται να έχει πάρει… φωτιά για μεγαλύτερες προκλήσεις και, σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα «Fichajes», έχει ήδη δώσει τα χέρια με… μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα !

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός είναι δυσαρεστημένος από τη συμπεριφορά της Λίβερπουλ και σκέφτεται σοβαρά το καλοκαίρι να φύγει ως ελεύθερος από την Κρίσταλ Πάλας. Παράλληλα, παραμένει στο «τραπέζι» το ενδιαφέρον των «ρεντς», ενώ Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν Μονάχου και Νιούκαστλ παρακολουθούν στενά την υπόθεση.

Κι όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να έχει βγει μπροστά, «κλείνοντας» ήδη συμφωνία με τον μάνατζερ του παίκτη για πενταετές συμβόλαιο. Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να είναι «καυτοί», και η μεταγραφή που μπορεί να ταράξει όλη την Ευρώπη φαίνεται… προ των πυλών!