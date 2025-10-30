Η Κρίσταλ Πάλας συνέχισε να αποδεικνύει ότι είναι ο… κακός δαίμονας της Λίβερπουλ τη φετινή σεζόν. Οι «αετοί» του Όλιβερ Γκλάσνερ πραγματοποίησαν σπουδαία εμφάνιση στο Άνφιλντ και επικράτησαν με 3-0, πετώντας εκτός Carabao Cup τους «reds» στη φάση των «16».

Αυτός ήταν ο τρίτος συνεχόμενος αποκλεισμός των παικτών του Άρνε Σλοτ από την Πάλας μέσα σε διάστημα τριών μηνών – μετά την απώλεια του Community Shield, αλλά και τη βαριά ήττα στην Premier League.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν κεφάλι στο σκορ στο 41’, όταν ο Σαρ εκμεταλλεύτηκε αδράνεια της άμυνας και πλάσαρε ψύχραιμα για το 0-1. Ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματα στο 45’ ύστερα από υπέροχη ασίστ του Πίνο, σοκάροντας το Άνφιλντ πριν την ανάπαυλα.

Η Λίβερπουλ προσπάθησε να αντιδράσει, όμως στο 79’ έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του 18χρονου Ναλό, χάνοντας κάθε ελπίδα ανατροπής. Το τελικό 0-3 διαμόρφωσε ο Γέρεμι Πίνο στο 87’ με εντυπωσιακό σουτ εκτός περιοχής.

Πρόκειται για την πέμπτη ήττα στα τελευταία έξι παιχνίδια για τους «reds», που δείχνουν να βρίσκονται σε περίοδο έντονης κρίσης και ψάχνουν επειγόντως αντίδραση.