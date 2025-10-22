Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε το απόλυτο στη League Phase του Champions League, επικρατώντας της Γιουβέντους με 1-0 χάρη σε ακόμα ένα καθοριστικό γκολ του Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, καθώς οι δύο ομάδες δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν καθαρές ευκαιρίες. Η Ρεάλ απείλησε με ένα σουτ του Μιλιτάο στο 43’, ενώ η «Γηραιά Κυρία» πλησίασε στο γκολ χωρίς να τα καταφέρει. Το 0-0 παρέμεινε ως το τέλος του πρώτου μέρους.

Στην επανάληψη, η Γιουβέντους μπήκε πιο δυνατά, με τον Βλάχοβιτς να χάνει τεράστια ευκαιρία στο 52’, όμως ο Κουρτουά απέκρουσε εντυπωσιακά. Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε το γκολ στο 58’ όταν ο Βινίσιους σημάδεψε το δοκάρι και ο Μπέλιγχαμ, ερχόμενος από πίσω, πήρε την επαναφορά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, υπογράφοντας τη νίκη των Μαδριλένων.

Η «Βασίλισσα» κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε και πανηγύρισε την τρίτη της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει ένα από τα πλέον ισχυρά φαβορί.

Η Τσέλσι διέλυσε τον Άγιαξ

Η Τσέλσι πρόσφερε παράσταση στο «Στάμφορντ Μπριτζ», συντρίβοντας τον Άγιαξ με 5-1, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο το αριθμητικό της πλεονέκτημα, καθώς οι Ολλανδοί έμειναν με δέκα παίκτες από τα πρώτα λεπτά.

Ο Τέιλορ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, βάζοντας δύσκολα στην ομάδα του, και οι «μπλε» δεν άργησαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Ο Γκούι άνοιξε το σκορ στο 18’, ενώ στο 27’ το σουτ του Καϊσέδο, που κόντραρε σε αμυντικό, έφερε το 2-0. Ο Άγιαξ μείωσε προσωρινά στο 33′ με πέναλτι του Βέγκχορστ, όμως η Τσέλσι συνέχισε να «πυροβολεί». Ο Φερνάντες έκανε το 3-1 επίσης από την άσπρη βούλα στο 45’, και λίγο αργότερα ο Εστεβάο, ξανά με πέναλτι, ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-1 πριν το ημίχρονο.

Στην επανάληψη, ο Τζορτζ διαμόρφωσε το τελικό 5-1 μόλις στο 48’, με την ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο να κατεβάζει ρυθμούς στη συνέχεια, διαχειριζόμενη ιδανικά το προβάδισμα ενόψει της επόμενης αγωνιστικής της Premier League απέναντι στη Σάντερλαντ.

«Αέρας» η Μπάγερν κόντρα στην Μπρίζ του Τζόλη

Η Μπάγερν Μονάχου συνέχισε το εντυπωσιακό της σερί στο Champions League, συντρίβοντας τη Μπριζ με 4-0 στην «Allianz Arena» και κάνοντας το 3/3 στη League Phase.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί παραμένει ασταμάτητη, διατηρώντας το απόλυτο των νικών τόσο στη Bundesliga όσο και στην Ευρώπη, δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Οι Βαυαροί άνοιξαν το σκορ μόλις στο 5’ με τον Καρλ, που εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Τα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 14’, ο Χάρι Κέιν διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με άψογο τελείωμα, ενώ στο 34’ ο Λουίς Ντίαζ έκανε το 3-0, «σφραγίζοντας» το αποτέλεσμα από το πρώτο ημίχρονο.

Στην επανάληψη, η Μπάγερν διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, και στο 79’ ο Νίκολας Τζάκσον διαμόρφωσε το τελικό 4-0, ολοκληρώνοντας μια παράσταση δύναμης των πρωταθλητών Γερμανίας.

Οι Βαυαροί τελείωσαν το ματς με 26 τελικές (13 στην εστία), αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την επιθετική τους υπεροχή. Από την άλλη, η Μπριζ δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά, με τον Χρήστο Τζόλη να ξεκινά βασικός και να αντικαθίσταται στο 80’.