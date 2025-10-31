Η Λίβερπουλ βρίσκεται σε βαθιά κρίση μετά την ήττα από την Κρίσταλ Πάλας στο Κύπελλο Αγγλίας, με σκορ 3-0 μέσα στο Άνφιλντ. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ μετρά πέντε συνεχόμενες ήττες σε εγχώριες διοργανώσεις, προκαλώντας ανησυχία στους φιλάθλους και αυξάνοντας την πίεση προς τον Ολλανδό τεχνικό. Η κατάσταση της ομάδας είναι από τις χειρότερες των τελευταίων ετών, με τη Λίβερπουλ να μοιάζει αποσυντονισμένη και χωρίς κατεύθυνση.

Η τρέχουσα κακή πορεία της ομάδας θυμίζει έντονα μια αντίστοιχη κρίση του παρελθόντος. Πριν από 72 χρόνια, τη σεζόν 1953 – 1954, οι “κόκκινοι” είχαν γνωρίσει πέντε συνεχόμενες ήττες στη Premier League και είχαν υποβιβαστεί, τερματίζοντας στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Αν και η ομάδα σήμερα δεν κινδυνεύει με υποβιβασμό, η κατάσταση είναι ανησυχητική και απαιτεί άμεση αλλαγή πορείας αν θέλει η ομάδα να επανέλθει στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η Λίβερπουλ έχει υποστεί ήττες σε κρίσιμα παιχνίδια, με την τελευταία να έρχεται απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας. Η πίεση για τον Σλοτ μεγαλώνει, με τα σενάρια για το μέλλον του στον πάγκο να φουντώνουν, ενώ η ανάγκη για αντίδραση είναι επιτακτική ενόψει των υποχρεώσεων της ομάδας.