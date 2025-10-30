Η Λίβερπουλ διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της τελευταίας δεκαετίας, καθώς μέσα σε έναν μήνα έχει υποστεί έξι ήττες στα επτά τελευταία παιχνίδια της. Ο αποκλεισμός από το League Cup, μετά το βαρύ 3 – 0 από την Κρίσταλ Πάλας στο Άνφιλντ, ήρθε να προστεθεί σε ένα σερί αποτυχιών που έχει αφήσει τους «κόκκινους» έβδομους στην Premier League και μακριά από την κορυφή.

Μετά τη νέα ήττα, ο Άρνε Σλοτ εμφανίστηκε απογοητευμένος αλλά ειλικρινής. «Υπάρχουν πολλοί λόγοι που χάσαμε τα τελευταία παιχνίδια, όμως κανένας δεν δικαιολογεί τόσες πολλές ήττες», ανέφερε ο Ολλανδός τεχνικός, προσπαθώντας να εξηγήσει το κακό διάστημα της ομάδας του.

Ο Σλοτ παραδέχθηκε επίσης πως το ρόστερ της Λίβερπουλ δεν έχει το βάθος που θεωρούν πολλοί. «Η ομάδα μας δεν είναι τόσο μεγάλη όσο πιστεύεται. Όταν χρειάστηκε να κάνω αλλαγές, είχα έξι εφήβους στον πάγκο», τόνισε υπογραμμίζοντας τη διαφορά δυνατοτήτων με αντιπάλους όπως η Μάντσεστερ Σίτι και η Τσέλσι.

🚨 Arne Slot on starting XI: “It felt like me the right decision. I have not changed that opinion”. “It’s the same selection I did last season in rounds like this. There are many reasons we lost 5 out of 6, or 6 out of 7. None of them are good enough to accept losing so many”. pic.twitter.com/3d1lp67yNC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2025