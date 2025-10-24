Ο Μοχάμεντ Σαλάχ φαίνεται να αντιμετωπίζει μια δύσκολη περίοδο με τη φανέλα της Λίβερπουλ, καθώς η φετινή του απόδοση δεν ανταποκρίνεται στα υψηλά στάνταρ του. Μέχρι στιγμής μετρά τρία γκολ και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά η γενική εικόνα του είναι κάτω από τις προσδοκίες.

Στο πρόσφατο ματς των «Κόκκινων» με την Άιντραχτ, που ολοκληρώθηκε με νίκη 5-1 για τη Λίβερπουλ, ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ ξεκίνησε από τον πάγκο και αγωνίστηκε για λίγα λεπτά, προσπαθώντας να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα χωρίς όμως να καταφέρει να ξεχωρίσει.

Η πτώση στην απόδοσή του έχει απασχολήσει έντονα τα βρετανικά ΜΜΕ, με τον προπονητή Άρνε Σλοτ να σχολιάζει πρόσφατα την κατάσταση του ποδοσφαιριστή.

Όσα είπε ο Ολλανδός προπονητής της Λίβερπουλ:

«Δεν ανησυχώ. Το θέμα είναι ότι ο Σαλάχ πάντα σκοράρει για την ομάδα μας. Το τελευταίο πράγμα που με ανησυχεί είναι το αν θα σκοράρει γιατί είναι κάτι που το κάνει σε όλη του τη ζωή και αυτό τον περιμένω να κάνει».

🚨 Arne Slot on Mo Salah: “I’m not worried. The main thing is Mo has always scored his goals for our club”. “The last thing I worry about is Mo starts to score goals again because that’s what he does his whole life and that’s what I expect him to do again”. pic.twitter.com/q4Wd4Y9S1O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 24, 2025