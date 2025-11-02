Η Λίβερπουλ έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των τεσσάρων συνεχόμενων ηττών της στην Premier League, επικρατώντας 2-0 της Άστον Βίλα και δείχνοντας σημάδια επιστροφής. Η ομάδα του Κλοπ, μετά από έξι ήττες στα τελευταία επτά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, βρήκε ξανά ρυθμό και αυτοπεποίθηση.

Οι περσινοί πρωταθλητές έβγαλαν ενέργεια, συγκέντρωση και αποφασιστικότητα, ελπίζοντας πως αυτή η εμφάνιση θα αποτελέσει την αφετηρία για επιστροφή στη διεκδίκηση των τίτλων σε Αγγλία και Ευρώπη.

Πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος άνοιξε το σκορ και έδωσε λύσεις στην επίθεση των «ρεντς». Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ βρήκε ξανά δίχτυα ύστερα από περίοδο ντεφορμαρίσματος, επηρεασμένος από τη συνολική αστάθεια της ομάδας.

Με αυτό το γκολ, ο Σαλάχ έφτασε τα 250 τέρματα με τη φανέλα της Λίβερπουλ, μπαίνοντας σε ένα κλειστό κλαμπ θρύλων του συλλόγου, πίσω μόνο από τους Ίαν Ρας (386) και Ρότζερ Χαντ (285).