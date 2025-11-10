Η Λίβερπουλ υπέστη βαριά ήττα στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι, χάνοντας με 3-0 στο «Έτιχαντ» και φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο αρνητικές μνήμες από το 2012.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ μετρά πλέον τέσσερις σερί ήττες μακριά από το «Άνφιλντ», ξεκινώντας από την αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας και συνεχίζοντας με Τσέλσι, Μπρέντφορντ και την Σίτι, ισοφαρίζοντας ένα ρεκόρ που είχε σημειωθεί πριν από 13 χρόνια.

Η νίκη των «πολιτών» συνέπεσε με στραβοπάτημα της Άρσεναλ κόντρα στη Σάντερλαντ, μειώνοντας τη διαφορά της από την κορυφή στους τέσσερις βαθμούς. Αντίθετα, η Λίβερπουλ μένει στο -8 από την πρώτη θέση μετά από πέντε ήττες στα τελευταία έξι παιχνίδια, αντιμετωπίζοντας πλέον δύσκολη μάχη για τον τίτλο. Η επόμενη εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας είναι προγραμματισμένη για τις 30 Νοεμβρίου απέναντι στη Γουέστ Χαμ.