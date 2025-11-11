Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι με 3-0 επί της Λίβερπουλ, φτάνοντας τα 14 γκολ και τους 28 βαθμούς, ποσό που τον φέρνει στην κορυφή της κούρσας για το «Χρυσό Παπούτσι», το βραβείο που απονέμεται στον κορυφαίο σκόρερ της Ευρώπης κάθε σεζόν.

Στην ίδια βαθμολογία ισοβαθμεί ο Ντάρκο Λέμαγιτς της RFS Ρίγα με 28 γκολ και 28 βαθμούς, ενώ το βάθρο συμπληρώνουν ο Αουγκούστ Πρίσκε της Τζουργκάρντεν και ο Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ της Γκάις με 27 βαθμούς ο καθένας, χάρη στους συντελεστές των πρωταθλημάτων τους.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα βρίσκεται στην 57η θέση με 9 γκολ και 13,5 βαθμούς, ενώ ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, είναι στην 72η θέση με 8 γκολ και 12 βαθμούς.

Οι πρώτοι δέκα της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι» είναι οι εξής: