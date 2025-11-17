Το «ψωμί, ψωμάκι» λένε πλέον πολλοί καταναλωτές, καθώς από το 2020 μέχρι σήμερα η τιμή του έχει σχεδόν διπλασιαστεί και σε συνδυασμό με τις ανατιμήσεις σε κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα, ο μέσος εργαζόμενος πλέον δυσκολεύεται ακόμη και για να αγοράσει βασικά προϊόντα.

Η τιμή του ψωμιού από 0,80 λεπτά που κόστιζε η φρατζόλα το 2020, πλέον αγγίζει το 1,50 ευρώ. Οι αρτοποιοί από την πλευρά τους εκπέμπουν κραυγή αγωνίας, καθώς το λειτουργικό τους κόστος ανεβαίνει διαρκώς, αναγκάζοντας τους φούρνους να βάζουν λουκέτο ο ένας μετά τον άλλον. «Τα τελευταία περίπου τρία χρόνια έχουν κλείσει γύρω στα 1.500 σημεία. Το κόστος της ενέργειας είναι η “αχίλλειος πτέρνα” όλων αυτών των κακών. Αν υπολογίσουμε και τις πρώτες ύλες, που έχουν ακριβύνει», λέει ο πρόεδρος αρτοποιών Αττικής.

«Καίει» η τιμή του καφέ

Από το «αλμυρό» ψωμί, στον «πικρό» καφέ, με την τιμή του να έχει εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 ετών. Έως και ο καφές στο χέρι τείνει να γίνει μία πολυτέλεια. Με την τιμή του να αγγίζει τα 2,50 ευρώ, ένας καταναλωτής καλείται να πληρώσει 80 ευρώ τον μήνα, για να απολαύσει έναν καφέ την ημέρα.

Οι καταστηματάρχες μιλούν για υψηλά κόστη στην ενέργεια και τις πρώτες ύλες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν νέες ανατιμήσεις. Οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά συνεχίζουν να πιέζουν ασφυκτικά χιλιάδες νοικοκυριά.

7 στους 10 νέους επιστήμονες δεν βλέπουν μέλλον στην Ελλάδα

Σε αυτό το κλίμα, έρευνα δείχνει πως οι συνθήκες της οικονομίας δεν ενθαρρύνουν τους νέους ανθρώπους, είτε να φανταστούν και να σχεδιάσουν το μέλλον τους στην Ελλάδα, είτε να επιστρέψουν, αν έχουν φύγει.

– 70% δεν βλέπουν μέλλον στην Ελλάδα.

– 60% θεωρούν πολύ χαμηλές τις αμοιβές.

– 76% δηλώνει ότι τα πράγματα κινούνται προς λάθος κατεύθυνση.