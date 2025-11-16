Την Τετάρτη το πρωί απολογούνται στον ανακριτή οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σωρεία αδικημάτων.

Συγκεκριμένα ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, από πρόθεση, κατα συρροή από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, πλαστογραφία (πλημμεληματική), κλοπή (πλημμεληματική), διακίνηση ναρκωτικων ουσιών, αγορα και κατοχη (κακούργημα) και προς ιδία χρήση (πλημμέλημα), κακουργηματική νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Σημειώνεται ότι μεγάλα χρηματικά ποσά εντοπίστηκαν στα σπίτια των τεσσάρων κατηγορουμένων για τη μαφιόζικη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, που έγινε την 1η Νοεμβρίου στο Λιβάδι Αράχωβας. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών, κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατέσχεσαν συνολικά επτά όπλα – έξι πιστόλια και ένα περίστροφο. Τρία από αυτά βρέθηκαν στις κατοικίες των δύο νεαρών με βοηθητικό ρόλο στη Θεσσαλονίκη, ενώ τα υπόλοιπα πέντε στα σπίτια των βασικών δραστών σε Αθήνα και Χαλάνδρι.

100.000 μετρητά

Εκτός από τα όπλα, η αστυνομία εντόπισε και σημαντικά χρηματικά ποσά, που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, προέρχονταν από την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου σε βάρος του Γιάννη Λάλα. Συνολικά κατασχέθηκαν 65 χρυσές λίρες και 100.725 ευρώ σε μετρητά.

Οι δύο νεαροί, που είχαν βοηθητικό ρόλο και δεν είχαν προηγούμενο ποινικό μητρώο, φέρεται ότι έλαβαν περίπου 10.000 ευρώ ο καθένας. Μετά την εξαργύρωση των χρημάτων, οι δράστες προχώρησαν σε αγορές ακριβών αυτοκινήτων και υιοθέτησαν πολυτελή τρόπο ζωής, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες της αστυνομίας για τη διαχείριση των εσόδων από την εγκληματική τους δράση.