Μεγάλα χρηματικά ποσά εντοπίστηκαν στα σπίτια των τεσσάρων κατηγορουμένων για τη μαφιόζικη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, που σημειώθηκε την 1η Νοεμβρίου στο Λιβάδι Αράχωβας. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών, κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατέσχεσαν συνολικά επτά όπλα – έξι πιστόλια και ένα περίστροφο. Τρία από αυτά βρέθηκαν στις κατοικίες των δύο νεαρών με βοηθητικό ρόλο στη Θεσσαλονίκη, ενώ τα υπόλοιπα πέντε στα σπίτια των βασικών δραστών σε Αθήνα και Χαλάνδρι.

Εκτός από τα όπλα, η αστυνομία εντόπισε και σημαντικά χρηματικά ποσά, που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, προέρχονταν από την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου σε βάρος του Γιάννη Λάλα. Συνολικά κατασχέθηκαν 65 χρυσές λίρες και 100.725 ευρώ σε μετρητά.

Οι δύο νεαροί, που είχαν βοηθητικό ρόλο και δεν είχαν προηγούμενο ποινικό μητρώο, φέρεται ότι έλαβαν περίπου 10.000 ευρώ ο καθένας. Μετά την εξαργύρωση των χρημάτων, οι δράστες προχώρησαν σε αγορές ακριβών αυτοκινήτων και υιοθέτησαν πολυτελή τρόπο ζωής, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες της αστυνομίας για τη διαχείριση των εσόδων από την εγκληματική τους δράση.

Η Αστυνομία, με νέο δελτίο Τύπου, ενημερώνει μάλιστα για το πώς έστησαν το καρτέρι θανάτου στον Γιάννη Λάλα και πως θέλησαν να εξαφανίσουν στην συνέχεια τα ίχνη τους. Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, οι δράστες πυροβόλησαν τον 42χρονο ενώ βρισκόταν σε μπαλκόνι ενοικιαζόμενης κατοικίας στη Φωκίδα, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια έκαψαν το όχημα διαφυγής σε αγροτικό δρόμο. Κοντά στο σημείο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο, γεμιστήρες, πυροβόλο όπλο, κάλυκες και άλλα ευρήματα με ίχνη καύσης.

Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ:

Η Ελληνική Αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για συστηματική διάπραξη σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο εκτεταμένων ερευνών σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ηλικίας 21, 22, 28 και 37 ετών, κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και της Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ανθρωποκτονία με δόλο, απόπειρα ανθρωποκτονίας, κλοπή, εμπρησμό, πλαστογραφία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Δύο υποθέσεις ανθρωποκτονιών εξιχνιάστηκαν

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με στόχο τη διάπραξη κακουργημάτων και την απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους. Οι αρχές εξιχνίασαν ανθρωποκτονία 42χρονου στη Φωκίδα (1 Νοεμβρίου 2025) και απόπειρα ανθρωποκτονίας 34χρονου στην Αθήνα (22 Σεπτεμβρίου 2025).

Στην περίπτωση της απόπειρας, δύο εκ των κατηγορουμένων, 28 και 37 ετών, προσέγγισαν την οικία του θύματος με αυτοκίνητο που έφερε πλαστές πινακίδες. Ο 28χρονος πυροβόλησε επανειλημμένα τον 34χρονο τη στιγμή που εισερχόταν στην πολυκατοικία του και ακολούθως διέφυγαν. Τις επόμενες ημέρες προχώρησαν σε ενέργειες κάλυψης, αλλάζοντας πινακίδες και μετακινώντας οχήματα για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Στη δεύτερη υπόθεση, οι δράστες πυροβόλησαν τον 42χρονο ενώ βρισκόταν σε μπαλκόνι ενοικιαζόμενης κατοικίας στη Φωκίδα, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια έκαψαν το όχημα διαφυγής σε αγροτικό δρόμο. Κοντά στο σημείο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο, γεμιστήρες, πυροβόλο όπλο, κάλυκες και άλλα ευρήματα με ίχνη καύσης.

Ευρήματα και κατασχέσεις

Από την έρευνα προέκυψε ότι το καμένο όχημα συνδεόταν με την απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ο 22χρονος και ο 21χρονος φέρονται να ήταν οι οδηγοί των οχημάτων προσέγγισης και διαφυγής. Εντοπίστηκαν επίσης στοιχεία που συνδέονται με ξέπλυμα χρήματος, καθώς μετά την ανθρωποκτονία τα μέλη της οργάνωσης προχώρησαν σε αγορές μεγάλης αξίας, όπως χρυσές λίρες και οχήματα.

Κατά τις αστυνομικές έρευνες σε κατοικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

έξι πιστόλια και ένα περίστροφο,

αεροβόλο τυφέκιο και τρεις γεμιστήρες,

485 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

τσεκούρι και μαχαίρι,

τρεις συσκευές γεωεντοπισμού (GPS tracker),

δύο πτυσσόμενες ράβδοι,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

δύο συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 14,5 γραμμαρίων,

χειροβομβίδα κρότου λάμψης και σιγαστήρας,

δύο αλεξίσφαιρα γιλέκα και υφασμάτινη θήκη πιστολιού,

δύο πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας,

πλάκα αλεξίσφαιρου γιλέκου,

65 χρυσές λίρες και 100.725 ευρώ σε μετρητά.

Σημειώνεται ότι οι δύο μεγαλύτεροι εκ των κατηγορουμένων, 28 και 37 ετών, έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών.