Ένα πανάκριβο συμβόλαιο θανάτου. Οι τέσσερις εκτελεστές πίστευαν ότι έκαναν το τέλειο έγκλημα. Μετά τη δολοφονία, έκαψαν το αυτοκίνητό τους για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος, μαζί και τα όπλα με τα οποία σκότωσαν το 42χρονο θύμα τους στη βίλα της Αράχωβας.

Δεκαπέντε ημέρες μετά, οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών με δύο αιφνιδιαστικές επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα, τους περνούν χειροπέδες. Στην κατοχή τους βρίσκουν τουλάχιστον 5 όπλα. 4 εννιάρια πιστόλια και ένα περίστροφο.

Το προφίλ των εκτελεστών

Βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 42χρονου στην Αράχωβα, ο 37χρονος οποίος φέρεται να είναι και ο αρχηγός της ομάδας, με τα αρχικά Α.Μ.

Τον περασμένο Φεβρουάριο αποφυλακίστηκε, καθώς είχε κατηγορηθεί για την απαγωγή επιχειρηματία το 2022. Είχε απασχολήσει επίσης τις Αρχές για ανατινάξεις ΑΤΜ, ληστείες με βαρύ οπλισμό και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο συνεργός του φέρεται να είναι ένας 28χρονος άνδρας γνώριμος των Αρχών για παραβατική συμπεριφορά και μικροκλοπές.

Οι άλλοι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του «μποντιμπίλντερ» είναι δύο νεαροί 22 και 21 ετών οι οποίοι δεν είχαν απασχολήσει τις Αρχές ξανά μέχρι σήμερα και φέρονται να είχαν υποστηρικτικό ρόλο στην εκτέλεση.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι κατηγορούμενοι ήταν τα εκτελεστικά όργανα της δολοφονίας και πως πίσω από το ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο θανάτου κρύβεται ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας.

«Φαίνεται οι Αρχές να γνώριζαν την εμπλοκή δύο εκ των δραστών σε ένα προηγούμενο περιστατικό με πυροβολισμούς τον Σεπτέμβριο εναντίον κάποιων ατόμων, να τους είχαν παρακολουθήσει, να ήξεραν ότι είχαν εμπλοκή σε αυτό το περιστατικό του Σεπτεμβρίου και από αυτά τα δεδομένα να ανακάλυψαν στην πορεία και την εμπλοκή τους στη δολοφονική επίθεση στην Αράχωβα», λέει για το θέμα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Ένας από τους δράστες και το θύμα γνωρίζονταν γιατί ήταν συγκρατούμενοι στις φυλακές Μαλαδρίνου».

Η εκτέλεση στο σαλέ της Αράχωβας

Η εκτέλεση του 42χρονου έγινε το βράδυ του Σαββάτου 1ης Νοεμβρίου κοντά στην Αράχωβα. Το θύμα βγήκε στη βεράντα του σαλέ, όταν ξαφνικά οι δράστες που του είχαν στήσει καρτέρι, τον πλησίασαν αθόρυβα και άνοιξαν πυρ εναντίον του.

Το θύμα ήταν γνωστό στις Αρχές για υποθέσεις στους κόλπους της Greek Mafia. Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά και για τη δολοφονία ενός 44χρονου πυγμάχου.

Και για τις δύο υποθέσεις ωστόσο είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολιών.