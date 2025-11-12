Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού με λιακάδα και ήπιες θερμοκρασίες, πριν την έλευση νέου κύματος κακοκαιρίας από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, προβλέπει σε ανάρτησή του στα social media ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όπως εξηγεί, ένα πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων θα αρχίσει να επεκτείνεται πάνω από την Ελλάδα, χαρίζοντας αρκετές ημέρες με «λιακάδα» και ηρεμία στην ατμόσφαιρα, ωστόσο αυτή η πρόσκαιρη καλοκαιρία δε θα κρατήσει πολύ. Σύμφωνα με την πρόγνωσή του και αύριο Πέμπτη (13/11) θα δούμε λίγες βροχές, για περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο.

Οι υπόλοιπες ημέρες από την Παρασκευή (14/11) μέχρι περίπου και την άλλη Τρίτη (18/11) θα χαρακτηρίζονται από ηλιοφάνεια, ήπιους ανέμους, μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος (χαμηλή θερμοκρασία το πρωί, υψηλή το μεσημέρι), αλλά και τοπικά πυκνές ομίχλες με έμφαση τις πρωινές και βραδινές ώρες. Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, όπως λέει, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα προσεγγίσει από την Ιταλία, θα επαναφέρει το «φθινοπωρινό τοπίο» στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, μέσα στην άλλη εβδομάδα το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα «Ηρακλής» βάζει στην «κατάψυξη» μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με τις θερμοκρασίες να σημειώνουν σημαντική πτώση. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι προς το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου πολικές αέριες μάζες ενδέχεται να επηρεάσουν και την Ελλάδα, χωρίς όμως ακόμη να μπορούν να δοθούν ασφαλή προγνωστικά στοιχεία, καθώς ο ορίζοντας παραμένει ασταθής και αρκετά μεγάλος.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για αύριο Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

Αύριο Πέμπτη (13/11) σύμφωνα με την ΕΜΥ αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους κυρίως τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι το μεσημέρι 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί έως 3 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι το μεσημέρι 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στην περιοχή Κάσου – Καρπάθου νωρίς το πρωί.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κατά τόπους κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Από το απόγευμα στα δυτικά αραιές νεφώσεις που τη νύχτα κατά τόπους θα είναι πυκνότερες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 2 με 3 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, στα ανατολικά πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-11-2025

Στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγη 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.