Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα, με δύο διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά που ήρθαν από την Ιταλία και κινήθηκαν ανατολικά, επηρεάζοντας σταδιακά όλη την Ελλάδα. Τα ξημερώματα της Τρίτης 11-11-2025, ο καιρός παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση, με έντονα φαινόμενα να πλήττουν τη Λέσβο ιδιαίτερα την περιοχή της Σκάλας Καλλονής όπου σημειώθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται προσωρινή καιρική ανάπαυλα. Παράλληλα, έκανε μια πρώτη εκτίμηση για τον καιρό των Χριστουγέννων.

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος τόνισε ότι τα ύψη βροχής στο ανατολικό Αιγαίο ήταν ακραία, γεγονός που εξηγεί τις σοβαρές επιπτώσεις που καταγράφηκαν κυρίως στη Λέσβο.

«Τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο ανατολικό Αιγαίο ήταν ακραία. Ιδιαίτερα στα παραθαλάσσια και παράκτια τμήματα, ανατολικά της Λέσβου, σύμφωνα με τη δορυφορική, έπεσαν πάνω από 400 τόνοι νερού / στρέμμα» σημείωσε.

«Με λίγα λόγια το νερό που πέφτει σε 4 Νοέμβριους στο νησί έπεσε σε λίγες ώρες. Στην Καλλονή και στη Σκάλα τα ύψη βροχής άγγιξαν τους 200 τόνους ανά στρέμμα μέσα σε λίγες ώρες» προσθέτει μιλώντας για τις ζημιές που έγιναν στο νησί.

«Μετά από τα 2 βροχοφόρα συστήματα από την Ιταλία όπου έδωσαν αρκετές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται (προς το παρών) καμία οργανωμένη διαταραχή να μας επηρεάζει με βροχές, χιόνια ή κρύα!».

Υπογράμμισε επίσης ότι: «Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί σε πιο υψηλά για την εποχή επίπεδα (μέχρι και 5 βαθμούς σταδιακά) ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες και όχι αξιόλογες»

Επίσης στην ανάρτησή του τονίζει πως: «Επιπλέον για τον Δεκέμβρη οι τελευταίες ενημερώσεις των εποχικών μοντέλων δίνουν σήμα: για υψηλότερες θερμοκρασίες 1-2 βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα και λίγο περισσότερες βροχές στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα σε σχέση με τα κλιματικά δεδομένα».

«Να υπενθυμίσω ότι οι εποχικές προγνώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σχετική επιφύλαξη. Τα εποχικά μοντέλα δίνουν τάσεις και πιθανότητες, όχι βεβαιότητες!» έσπευσε να επισημάνει.