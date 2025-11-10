Με σφοδρότητα έπληξε η κακοκαιρία αρκετές περιοχές της χώρας στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματά της, ενώ το μέτωπο των καιρικών φαινομένων κινείται πλέον προς το Αιγαίο.

Προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Θεσσαλονίκη, όπου σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, αλλά και σε Πρέβεζα και Βόνιτσα, όπου είχαμε πλημμυρισμένα σπίτια, καταστήματα και καλλιέργειες. Μεγάλη ποσότητα νερού έπεσε στην Κέρκυρα, ενώ έντονη ήταν η κακοκαιρία και σε Μεσσηνία και Αρκαδία, όπου πέντε αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν στα νερά. Αλλά και στην Αττική σημειώθηκαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια.

Αίτημα του δημάρχου Μεγαλόπολης για κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στη Μεγαλόπολη, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και σημειώθηκαν πλημμύρες σε υπόγεια κατοικιών και καταστημάτων. Ο ποταμός είχε φουσκώσει επικίνδυνα και τα νερά παρέσυραν φερτά υλικά πάνω στο δρόμο, ενώ αν και η στάθμη του ποταμού έχει υποχωρήσει, ο κίνδυνος παραμένει, καθώς υπάρχει πρόβλεψη για νέα έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον 20 πλημμυρισμένα υπόγεια μέσα στην πόλη της Μεγαλόπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤnews, ο δήμαρχος έχει υποβάλει αίτημα να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Εγκλωβίστηκαν έγκυος και άλλοι τέσσερις οδηγοί από τις πλημμύρες στον αυτοκινητόδρομο Μορέα

Σοβαρά προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση σημειώθηκαν και στην υπόλοιπη Αρκαδία, όταν το πρωί της Δευτέρας τα φράγματα απορροής στον αυτοκινητόδρομο Μορέα δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τον όγκο του νερού. Πέντε οχήματα εγκλωβίστηκαν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση επέμβαση οδηγών και σωστικών συνεργείων. Μεταξύ των εγκλωβισμένων ήταν και μία έγκυος, η οποία διασώθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο έχει πλέον αποκατασταθεί, ωστόσο οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή, καλούνται να οδηγούν με προσοχή, καθώς το έδαφος παραμένει ιδιαίτερα ολισθηρό.

Δύο άνθρωποι κινδύνεψαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα σε Βόνιτσα και Πάλαιρο

Δύο άνθρωποι κινδύνεψαν τη νύχτα της Κυριακής (9/11) στη Βόνιτσα και την Πάλαιρο στην Αιτωλοακαρνανία λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πρώτη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στην Πάλαιρο, όπου πλημμύρισε σπίτι και ένας ηλικιωμένος χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί, καθώς το νερό είχε φτάσει σε ύψος άνω του 1,5 μέτρου.

Η δεύτερη επιχείρηση έγινε σε εργοτάξιο κοντά στη Βόνιτσα, όπου ο φύλακας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Ευτυχώς, χάρη στην άμεση κινητοποίηση πυροσβεστών και εργαζομένων ο άνδρας διασώθηκε, χωρίς να έχει υποστεί τραυματισμό. Η έντονη βροχόπτωση διάρκειας περίπου 5 ωρών προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δρόμους, αυλές και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα στον οικισμό Μοναστηράκι σημειώθηκαν καθιζήσεις του οδοστρώματος και ζημιές σε γέφυρες, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής.

Την ίδια ώρα, η Βόνιτσα παραμένει χωρίς νερό, καθώς υπέστη σοβαρή βλάβη ο κεντρικός αγωγός ύδρευσης. Τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση, ωστόσο η παροχή αναμένεται να επανέλθει το πρωί της Δευτέρας.

Πλημμυρικά φαινόμενα σε Πρέβεζα και Κέρκυρα

Προβλήματα από την κακοκαιρία αναφέρθηκαν επίσης στην πόλη της Πρέβεζας και τη Φιλιππιάδα, όπου πλημμύρισαν δρόμοι και υπόγειοι χώροι. Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν από το πρωί την Κέρκυρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην περιοχή Ποταμός, όπου ο ομώνυμος ποταμός υπερχείλισε σε αρκετά σημεία, καθιστώντας δρόμους αδιάβατους.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δέκα κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και περίπου πέντε για κοπή κλαδιών δέντρων που είχαν κλείσει τμήματα του οδικού δικτύου. Επιπλέον, σημειώθηκαν μικρές διακοπές ρεύματος λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας τη νύχτα.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια στην Αττική

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε και την Αττική, με τα νότια και βόρεια προάστια να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα από τη σφοδρή βροχόπτωση. Στην Ηλιούπολη οι δρόμοι της περιοχής έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, καθώς μια νεροποντή λίγων λεπτών ήταν αρκετή για να πλημμυρίσουν σημεία της λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Στην Αγία Παρασκευή το κύμα κακοκαιρίας συνοδεύτηκε από χαλαζόπτωση, με τους δρόμους να πλημμυρίζουν και τα αυτοκίνητα να κινούνται με δυσκολία. Στη Λεωφόρο Μεσογείων η κυκλοφορία διεξαγόταν για ώρα με καθυστερήσεις.

Ισχυρή ανεμοθύελλα στο κέντρο της Πάτρας

Αρκετές ζημιές προκλήθηκαν στο κέντρο της Πάτρας από ξαφνική ανεμοθύελλα με βροχή που έπληξε την πόλη το μεσημέρι της Δευτέρας. Η κακοκαιρία ήταν ιδιαίτερα έντονη για περίπου δύο λεπτά, με ριπές ανέμου υψηλής έντασης, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με το pelop.gr, τζαμαρίες καταστημάτων έσπασαν εξαιτίας του ισχυρού ανέμου στη Γούναρη και την Κορίνθου. Παράλληλα, πίσω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα τα δέντρα δεν άντεξαν την ορμή των ανέμων, με πολλά κλαδιά να σπάνε και να πέφτουν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας φθορές.