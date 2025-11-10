Κακοκαιρία με έντονα φαινόμενα συνεχίζει να πλήττει τη χώρα, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια. Όπως επισημαίνει, νέες καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές.

Συγκεκριμένα, για τις επόμενες ώρες προβλέπονται κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες σε Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο έντονα όσο εκείνα της προηγούμενης νύχτας.

Από το βράδυ έως και το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στη Θράκη, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με την πρόβλεψή του.

Για την Αττική, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι τα φαινόμενα θα είναι εξασθενημένα και θα διαρκέσουν έως περίπου τις 17:00 το απόγευμα.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε τη Δευτέρα (10/11) το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που είχε εκδοθεί τα προηγούμενα 24ωρα και προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

