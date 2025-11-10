Με ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για μεγάλα ύψη βροχής, σε Κέρκυρα, Άρτα , την Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά Ιονίου και τη Λακωνία. «Από τη βόρεια Ελλάδα προσοχή σε Ν. Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης (κυρίως παράκτιες περιοχές)» τονίζει ο μετεωρολόγος.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Η προσοχή μας στραμμένη το επόμενο 24ωρο στις περιοχές που ήδη προσδιορίζει η ΕΜΥ στα δυτικά και βόρεια. Τα νέα στοιχεία ενδεικτικά δείχνουν αρχικά μεγάλα ύψη βροχής, σε Κέρκυρα, Άρτα , την Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά Ιονίου και τη Λακωνία. Από τη βόρεια Ελλάδα προσοχή σε Ν. Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης (κυρίως παράκτιες περιοχές).

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα χαρακτηρίσουν τον καιρό σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με το δελτίο πρόγνωσης που εκδόθηκε τα μεσάνυχτα. Τα φαινόμενα αναμένονται έντονα σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στη βόρεια και δυτική Ελλάδα.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, από το απόγευμα στη Θράκη, μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο, και έως αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο.

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στην ανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα δυτικά σε δυτικούς-βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φθάνοντας έως 20 βαθμούς στα βόρεια, 24 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και 25 στην Κρήτη.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και από το απόγευμα στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3-5 μποφόρ, στα παράκτια έως 6, στρεφόμενοι το βράδυ σε βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία 12-20 βαθμοί, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, ισχυρές κατά διαστήματα έως το μεσημέρι στα βόρεια και έως το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι νότιοι 4-6 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 7, στρεφόμενοι σε δυτικούς-βορειοδυτικούς. Θερμοκρασία 15-21 βαθμοί.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές στα νότια της Πελοποννήσου. Άνεμοι νότιοι 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια έως 6. Θερμοκρασία 12-24 βαθμοί.

Κυκλάδες και Κρήτη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι. Άνεμοι νότιοι 3-5, στα δυτικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 25 βαθμοί στην Κρήτη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι και σποραδικές καταιγίδες τη νύχτα. Άνεμοι νότιοι 3-5, στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 17-24 βαθμοί.

Αττική: Νεφώσεις με τοπικές βροχές που θα ενταθούν το μεσημέρι και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Άνεμοι νότιοι 4-6 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε δυτικούς έως 5. Θερμοκρασία 15-23 βαθμοί.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά διαστήματα ισχυρές. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 13-20 βαθμοί.

Εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Τρίτη 11 Νοεμβρίου: Βροχές και καταιγίδες σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, τοπικά ισχυρές έως το μεσημέρι. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Θερμοκρασία με μικρή πτώση.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου: Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα με πιθανές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στην ανατολική και νότια Ελλάδα, μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην Κρήτη και αργότερα στο Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι 3-7 μποφόρ. Θερμοκρασία σε νέα μικρή πτώση.

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου: Βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, με σταδιακή εξασθένηση το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι έως 7 ή τοπικά 8 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.