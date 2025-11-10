Προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην Αρκαδία, όταν λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί τα φράγματα απορροής στον αυτοκινητόδρομο Μορέα δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τον όγκο του νερού.

Πέντε οχήματα εγκλωβίστηκαν στο ύψος των Παραδείσιων, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου που συνδέει την Τρίπολη με την Καλαμάτα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση επέμβαση οδηγών και σωστικών συνεργείων. Μεταξύ των εγκλωβισμένων ήταν και μία έγκυος γυναίκα, η οποία διασώθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κυκλοφορία έχει πλέον αποκατασταθεί, ωστόσο παραμένει κλειστή μία λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς τα συνεργεία του αυτοκινητοδρόμου συνεχίζουν τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να οδηγούν με προσοχή, καθώς το έδαφος παραμένει ιδιαίτερα ολισθηρό.