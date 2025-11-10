Συνεχίζεται το πέρασμα της κακοκαιρίας που επηρεάζει με μεγάλους όγκους νερού και έντονα φαινόμενα αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ ισχυρές βροχές αναμένονται μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας, κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ωστόσο, ο καιρός την Τρίτη 11 Νοεμβρίου παρουσιάζει σημαντικά σημάδια βελτίωσης, με την υποχώρηση των φαινομένων από μεγάλο μέρος της χώρας. Ωστόσο, τοπικά έντονες βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν, συνοδευόμενες από ισχυρές ραγδαιότητες και μεγάλα ύψη βροχής, στα ανατολικά και νοτιοανατολικά, κυρίως σε περιοχές του ανατολικού Αιγαίου, της Θράκης και των Δωδεκανήσων.

Ισχυρά φαινόμενα στα ανατολικά τμήματα της χώρας

Στις περιοχές της Θράκης, των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, αναμένονται γενικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι ισχυρές έως τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη και από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα αναμένεται σταδιακά να εξασθενήσουν από το απόγευμα.

Στην ανατολική Μακεδονία, τις ανατολικές Κυκλάδες και την Κρήτη, αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές, ενώ υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες.

Βελτιωμένος καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αρκετή ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις που κατά τόπους και κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, όπου θα σημειωθούν λίγες παροδικές τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Μέτριοι άνεμοι και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο αρχικά θα επικρατούν νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, φτάνοντας στα δυτικά και βόρεια τους 18 με 19 και τοπικά 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22, και στην Κρήτη τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση αρχικά 4 με 5 μποφόρ, εξασθενούμενοι από το μεσημέρι στα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια, με παροδικές αραιές νεφώσεις που κατά τόπους θα πυκνώνουν. Έως το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.