Ο ουρανός της Αττικής μαύρισε ξαφνικά το πρωί της Δευτέρας (10/11) και η δυνατή βροχή άρχισε να πέφτει με ορμή, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά. Η κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα από τη νύχτα, χτύπησε και το Λεκανοπέδιο, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ στη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο έχουν ήδη σημειωθεί πλημμύρες και ζημιές σε υποδομές.

Πλημμυρικά φαινόμενα σε Βόνιτσα, Πρέβεζα και Φιλιππιάδα

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας πλημμύρισαν υπόγεια και δρόμοι, με αποτέλεσμα να γίνουν περίπου 10 κλήσεις για απαντλήσεις υδάτων. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, λόγω των καιρικών φαινομένων.

Στην Πρέβεζα, η καταρρακτώδης βροχή μετέτρεψε πολλούς δρόμους σε ποτάμια, ενώ η Πυροσβεστική δέχτηκε κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια στην πόλη. Ανάλογες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν και στην περιοχή της Αμμουδιάς και της Φιλιππιάδας.

Λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν δένδρα στους δρόμους και η Πυροσβεστική κλήθηκε για κοπές δένδρων και αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας προκλήθηκαν ζημιές στο δελτίο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται από χθες τη νύχτα προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες.

Έντονη βροχόπτωση σε Αρκαδία και Μεσσηνία

Στο μεταξύ, λόγω πάλι της έντονης βροχόπτωσης σε περιοχές της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας προκλήθηκαν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο, Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έκλεισε για λίγη ώρα ο αυτοκινητόδρομος στο ύψος της περιοχής, Παραδείσια, της Αρκαδίας, μέχρι να αποκατασταθούν τα προβλήματα και πλέον η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Επίσης, με απόφαση του δήμου Μεγαλόπολης της Αρκαδίας θα παραμείνουν κλειστά σήμερα τα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας.

Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων και ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όπου καταγράφηκε βροχόπτωση η οποία συνοδεύτηκε από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε στην οδό Αρμενοπούλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην περιοχή του Ντεπώ, ανατολικά της πόλης. Από τις πτώσεις των δέντρων προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

«Καμπανάκι» Κολυδά για μεγάλα ύψη βροχής

Με ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για μεγάλα ύψη βροχής, σε Κέρκυρα, Άρτα , την Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά Ιονίου και τη Λακωνία. «Από τη βόρεια Ελλάδα προσοχή σε Ν. Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης (κυρίως παράκτιες περιοχές)» τονίζει ο μετεωρολόγος.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Η προσοχή μας στραμμένη το επόμενο 24ωρο στις περιοχές που ήδη προσδιορίζει η ΕΜΥ στα δυτικά και βόρεια. Τα νέα στοιχεία ενδεικτικά δείχνουν αρχικά μεγάλα ύψη βροχής, σε Κέρκυρα, Άρτα , την Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά Ιονίου και τη Λακωνία. Από τη βόρεια Ελλάδα προσοχή σε Ν. Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης (κυρίως παράκτιες περιοχές).

Επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την ΕΜΥ την περασμένη Παρασκευή (7/11) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Αύριο

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε τη Δευτέρα (10/11) το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που είχε εκδοθεί τα προηγούμενα 24ωρα και προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού τις επόμενες μέρες

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-11-2025

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική – ανατολική Μακεδονία, από το απόγευμα στη Θράκη, μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική – ανατολική Μακεδονία, από το απόγευμα στη Θράκη, μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κατά τόπους στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα δυτικά σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που στην κεντρική – ανατολική Μακεδονία και από το απόγευμα στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα θαλάσσια – παράκτια τμήματα έως 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική

Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 στρεφόμενοι βαθμιαία από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νότια τμήματα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα δυτικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές που βαθμιαία θα ενταθούν και κυρίως τις μεσημβρινές – απογεματινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι το βράδυ σε δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ THΝ ΤΡΙΤΗ 11-11-2025

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι, στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, θα είναι τοπικά ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα σε όλες τις περιοχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 17 με 19, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 και στην Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ THΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-11-2025

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ THΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025

Στην ανατολική και νότια χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται αρχικά στην Κρήτη και από τις απογευματινές ώρες, στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι πιθανόν τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Ο ΚΑΙΡΟΣ THΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-11-2025

Στην ανατολική και νότια χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.