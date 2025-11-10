«Σύμπλεγμα καταιγίδων “μπουκάρει” στην Αττική …Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή για το επόμενο τρίωρο» τονίζει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο ουρανός της Αττικής μαύρισε ξαφνικά το πρωί της Δευτέρας (10/11) και η δυνατή βροχή άρχισε να πέφτει με ορμή, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά. Η κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα από τη νύχτα, χτύπησε και το Λεκανοπέδιο, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ στη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο έχουν ήδη σημειωθεί πλημμύρες και ζημιές σε υποδομές.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε τη Δευτέρα (10/11) το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που είχε εκδοθεί τα προηγούμενα 24ωρα και προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

στην Αττική έως και το απόγευμα.

Την Τρίτη (11-11-25)