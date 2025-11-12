Με γρήγορους ρυθμούς και αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα προχωρά η διαδικασία καταγραφής των ζημιών από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όλες οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών έχουν τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών και τη στήριξη των πληγεισών περιοχών.

Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Λέσβο, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, βρέθηκε σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρο, προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες αποκατάστασης. Η συνεργασία των δύο πλευρών επικεντρώνεται στην ταχεία κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Κατόπιν εντολής του Υφυπουργού, αμέσως μετά την εκτόνωση της κακοκαιρίας, κλιμάκια της ΔΑΕΦΚ ξεκίνησαν εκτεταμένες αυτοψίες σε κτίρια, κατοικίες και επιχειρήσεις σε όλη την πληγείσα περιοχή, σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με στόχο την πλήρη αποτύπωση των ζημιών και την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης.

Οι μηχανικοί της ΔΑΕΦΚ αξιοποιούν την ψηφιακή εφαρμογή «Digispect», μέσω της οποίας τα δεδομένα των αυτοψιών καταχωρούνται σε γεωχωρική βάση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Η χρήση της εφαρμογής εξασφαλίζει ταχύτητα, ακρίβεια και διαφάνεια στην καταγραφή των ζημιών, όπως είχε εφαρμοστεί με επιτυχία και στις πρόσφατες φυσικές καταστροφές.

Στην Αιτωλοακαρνανία, τα κλιμάκια της ΔΑΕΦΚ ολοκλήρωσαν ήδη τις αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές — Βόνιτσα, Πάλερο και Μοναστηράκι — προχωρώντας σε πλήρη καταγραφή των ζημιών και αξιολόγηση των αναγκών αποκατάστασης. Οι πρώτες αναφορές δείχνουν σημαντικές επιπτώσεις σε υποδομές και κατοικίες.

Ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος παραμένει σε διαρκή επικοινωνία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, διασφαλίζοντας τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και την ταχεία ενεργοποίηση των μηχανισμών στήριξης για τους πληγέντες.