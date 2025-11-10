Το νέο Renault 4 E-Tech Electric, μετά το ηλεκτρικό Renault 5, έρχεται στην Ελλάδα στις αρχές του 2026 και θα μπει στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων. Στη βάση της γκάμας υπάρχει ένας σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας με 120 ίππους και 225 Nm που τροφοδοτείται από μια μπαταρία 40 kWh ενώ υπάρχει και πιο ισχυρή έκδοση με 150 ίππους, με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8,2” και τελική ταχύτητα που περιορίζεται στα 150 χλμ/ώρα.

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, η Renault έχει ένα μοντέλο της στους φιναλίστ του σημαντικότερου θεσμού της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης – μετά τις νίκες των Scenic E-Tech Electric (2024) και Renault 5 E-Tech Electric (2025).

Το πλέον ευέλικτο compact ηλεκτρικό όχημα της κατηγορίας του, το Renault 4 E-Tech Electric, ξεχωρίζει, επίσης, για τους άνετους εσωτερικούς χώρους, την άνεση και την πλούσια τεχνολογία που ενσωματώνει.

Το Renault 4 E-Tech Electric συγκαταλέγεται στους επτά φιναλίστ για το βραβείο Car of the Year 2026. Η επιτροπή, που αποτελείται από 57 δημοσιογράφους από 23 ευρωπαϊκές χώρες, αξιολόγησε 35 μοντέλα προτού αναδείξει την τελική επτάδα. Ο νικητής θα διαδεχθεί τα Renault Scenic E-Tech Electric (νικητής 2024) και Renault 5 E-Tech Electric / Alpine A290 (νικητές 2025).