Με ένα εντελώς νέο χαρτοφυλάκιο μικρών και compact ηλεκτρικών μοντέλων, σχεδιασμένων στην Ευρώπη και για την Ευρώπη, η μάρκα κάνει σαφές ότι η ηλεκτροκίνηση δεν είναι απλώς το επόμενο βήμα, αλλά το πεδίο όπου οι βασικές αρετές της Volkswagen αποκτούν νέα, ακόμη πιο ουσιαστική έκφραση.

Τα νέα μοντέλα ID. Polo, ID. Cross, ID.3 Neo, ID. Polo GTI και ID.3 GTI σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας εποχής: της στρατηγικής True Volkswagen.

Τα ID. Polo, ID. Polo GTI, ID. Cross, ID.3 Neo και ID.3 GTI θα πραγματοποιήσουν την παγκόσμια πρεμιέρα τους μέσα στο 2026, ενώ η Volkswagen θα παρουσιάσει μέσα στην ίδια χρονιά και το νέο ID.4, ενισχύοντας παράλληλα τη μεσαία κατηγορία. Το 2026 αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο: το Golf GTI συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας. Την ίδια στιγμή, η επετειακή αυτή χρονιά θα σηματοδοτήσει και το ντεμπούτο των πρώτων αμιγώς ηλεκτρικών GTI της μάρκας, του νέου ID. Polo GTI και του νέου ID.3 GTI. Το νέο ID. Polo GTI θα λανσαριστεί πρώτο, στο τέταρτο τρίμηνο του 2026, ενώ το νέο ID.3 GTI θα ακολουθήσει το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Στον πυρήνα της βρίσκεται μια ξεκάθαρη επιλογή: επιστροφή στις αξίες που έχτισαν τη σχέση της Volkswagen με το ευρύ κοινό και μεταφορά τους στην εποχή της ηλεκτροκίνησης με όρους ποιότητας, λειτουργικότητας, τεχνολογίας, σχεδιασμού και προσιτότητας.