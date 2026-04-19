Η Opel ποντάρει στην ηλεκτροκίνηση με γκάζια χάρη στη νέα σειρά μοντέλων της, με τα χαρακτηριστικά GSE! Ειδικότερα, το νέο Corsa GSE αποτελεί το επόμενο sport μοντέλο καθημερινής χρήσης που υπόσχεται συναρπαστικές ηλεκτρικές επιδόσεις. «Μικρό, ευέλικτο και εξαιρετικά πρακτικό, το Opel Corsa αποτελεί ένα διαχρονικό best seller.

Τα τρία γράμματα “GSE” από την άλλη, εκφράζουν την ηλεκτροκίνηση υψηλών επιδόσεων και τη δυναμική οδήγηση. Το νέο Corsa GSE είναι η νέα, αμιγώς ηλεκτρική, κορυφαία έκδοση του μικρού μας μοντέλου και θα προσφέρει ανόθευτη, ηλεκτρική οδηγική απόλαυση», δήλωσε ο CEO της Opel, Florian Huettl. Σύντομα, το νέο Corsa GSE θα προσφέρει έντονες συγκινήσεις, δυναμικές επιδόσεις και αυθεντική ηλεκτρική οδηγική εμπειρία επεσήμανε το στέλεχος της φίρμας.