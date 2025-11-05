Δημοφιλή
Ο Καβάφης με τα μάτια ενός καταλανού νεοελληνιστή
Κυκλοφορεί η δίτομη συγκεντρωτική έκδοση με τα αναγνωρισμένα, ατελή και κρυμμένα ποιήματα του μεγάλου Αλεξανδρινού, σε επιμέλεια του Εουσέμπι Αγιένσα
ΟΙ Φωνές του Μέλλοντος – Ακούστε τα τραγούδια της 5ης Ακρόαση της Μικρής Άρκτου από τη συναυλία στην Τεχνόπολη
Στις 2 Σεπτεμβρίου, οι φίλοι του ελληνικού τραγουδιού που γέμισαν το χώρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων είχαν τη δυνατότητα, να απολαύσουν επί σκηνής τους διακριθέντες δημιουργούς και ερμηνευτές της 5ης Ακρόασης, τα τραγούδια τους και τους ίδιους, αλλά και τους προσκαλεσμένους ερμηνευτές και δημιουργούς που πέρασαν από τις προηγούμενες Ακροάσεις ή τις στήριξαν με […]
Athens Bar Show 2025 – 15 Χρόνια Stirring Up the Future of Bars
Το Athens Bar Show γιορτάζει φέτος τα 15 του χρόνια και επιστρέφει στις 4 & 5 Νοεμβρίου 2025, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, πιο δυναμικό από ποτέ. Η κορυφαία εκπαιδευτική έκθεση για επαγγελματίες των bars και της φιλοξενίας καλεί bartenders, bar owners, F&B managers, brand ambassadors και hospitality experts να γιορτάσουν, να εκπαιδευτούν, να εμπνευστούν και […]
Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τον Εθνικό Τελικό
Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών στην ΕΡΤ για τον εθνικό τελικό και την Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε. Στην κούρσα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Βιέννη συμμετέχουν γνωστοί και νέοι καλλιτέχνες, σόλο ερμηνευτές, ντουέτα, μπάντες και εκπρόσωποι κάθε μουσικού είδους, δημιουργώντας ένα πολυμορφικό σκηνικό. Το Eurovisionfun.com δημοσίευσε αναλυτικά ονόματα πολλών συμμετεχόντων, ανάμεσά τους οι: Andry Lagiou Ναυσικά […]