Πώς έγιναν φίλοι ο άνθρωπος και ο ιαγουάρος; Μπορεί ένα μικρό συννεφάκι από μόνο του να φέρει την αλλαγή στον κόσμο; Τι συμβαίνει όταν ένας υπερφίαλος άρχοντας πατάει τους φυσικούς νόμους; Πώς ξεκαρδίζεται μια χελώνα που έχει πιει πολύ-πολύ νερό; Και πόσες διαφορετικές όψεις μπορεί να έχει ένα δέντρο;

Παραμύθια που η σοφία τους μας κάνει να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Ιστορίες αφιερωμένες στο Φθινόπωρο, την εποχή των αλλαγών, την εποχή της μετάβασης από μια κατάσταση σε μιαν άλλη, την εποχή της εσωτερικής μας μεταμόρφωσης. Γιατί τα φύλλα που πέφτουνε στη γη, πάντα προετοιμάζουνε το έδαφος για το καινούριο και την ομορφιά που αυτό φέρει…

Τέτοιες ιστορίες για το περιβάλλον και τη φύση θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τα παιδιά την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 6.30μμ – 8μμ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης και έπειτα να μεταφέρουν τις σκέψεις τους και τη φαντασία τους γι’ αυτές σε καλλιτεχνικές δημιουργίες. Κι αυτό διότι θα ακολουθήσει καλλιτεχνική δράση όπου μπορούν να συμμετάσχουν μαζί με τα παιδιά και οι γονείς. Τα παιδιά θα χρειαστεί να φέρουν μαζί τους ό,τι υλικά του Φθινοπώρου μπορούν να φανταστούν! Για παράδειγμα, φύλλα, φτερά, ξύλα, καρπούς.

Εμψυχώτρια: Κατερίνα-Θάλεια Νάκου

Για παιδιά 6 έως 12 ετών, παρέα με τους γονείς τους.

Είσοδος ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης, Νικομάχου 18, Κάτω Ηλιούπολη ή να καλέσετε στο τηλ. 210 9940699 ( εσωτ. 113)

Λίγα λόγια για την Κατερίνα-Θάλεια Νάκου

Η Κατερίνα-Θάλεια αγαπάει να ακούει και να λέει ιστορίες. Αγαπάει και θαυμάζει τα παιδιά, τη φαντασία, τον αυθορμητισμό, την εξυπνάδα τους. Η Κατερίνα είναι δασκάλα αγγλικών σε μικρά παιδιά και χρησιμοποιεί την αφήγηση παραμυθιών, τη μουσικοκινητική, τα τραγούδια, την καλλιτεχνική έκφραση στο μάθημά της. Αγαπάει τους ανθρώπους, τις σοκολάτες και τις γάτες!