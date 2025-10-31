Οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε την 5η Οκτωβρίου στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία συνεχίζονται.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών μπαίνουν οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που έχουν σταλεί από τα «πακιστανικά» κινητά. Οι Αρχές παρακολουθούν συνολικά 4 κινητά που έχουν δραστηριότητα στην περιοχή, αλλά δεν είναι τα μόνα. Στην έρευνα μπαίνουν και 4 κινητά του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Οι Αρχές είναι βέβαιο πως μετά την αποκάλυψη του Live News έχουν ζητήσει στοιχεία για το ποιοι είναι στην Φοινικούντα την ημέρα της απόπειρας δολοφονίας αλλά και την ημέρα του φονικού και πού βρίσκονται τα παραπάνω κινητά που τους ενδιαφέρουν, από τον Αύγουστο ως την ημέρα που έγινε το έγκλημα.

Όλα όσα έρχονται στο φως είναι συγκλονιστικά.

Η σχέση του «πακιστανικού» κινητού με τη μυστηριώδη δολοφονία

Ένα «πακιστανικό» κινητό επικοινωνεί πολλές φορές με άγνωστο κινητό. Οι επικοινωνίες γίνονται λίγη ώρα πριν από την απόπειρα στις 7/9.

Είναι ένα από τα 25 κινητά που αναμένεται να «μιλήσουν». Πρόκειται για τον αριθμό 6976****** που ανήκει σε έναν άνδρα με τα αρχικά L.A και καταγωγή από το Πακιστάν, με 25 καταχωρημένα κινητά στο όνομά του.

Όλα εμφανίζονται σε διεύθυνση στον Κολωνό.

Επικοινωνεί με τον άγνωστο αριθμό 6976**** και στις:

-19.21 μιλάνε για 1’’

-19.29 ανταλλάσσουν μήνυμα

-19.31 μιλάνε για 32’’

-19.53 ανταλλάσσουν μήνυμα

-20.07 μιλάνε για 47’’

-20.17 μιλάνε για 5’’

Το Live News προχωρά σε μία ακόμα αποκάλυψη. Στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένος ο συγκεκριμένος αριθμός, δεν μένει κανένας άνδρας με καταγωγή από το Πακιστάν.

Το μήνυμα πριν από τη δολοφονία

Η γειτονιά πέφτει από τα σύννεφα αλλά αυτή δεν είναι η μόνη αποκάλυψη.

Το «πακιστανικό κινητό επικοινωνεί με συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ δύο μέρες πριν από το φονικό. Οι Αρχές ερευνούν ένα πρόκειται για τυχαίο γεγονός ή όχι.

Συγκεκριμένα, το κινητό που ανήκει στον A.Μπ. με καταγωγή από το Πακιστάν, 69701*****, και διεύθυνση τον Κολωνό, ο οποίος μάλιστα έχει και 40 καταχωρημένα κινητά στο όνομά του, στέλνει μήνυμα στις 3/10 στις 21.07 στο στενό συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου ιδιοκτήτου κάμπινγκ.

Οι δύο διευθύνσεις στο Κολωνό βρίσκονται σε δύο τετράγωνα απόσταση.

Η επικοινωνία με πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση

Το Live News προχωρά σε μία ακόμα αποκάλυψη σχετικά με τα αποτελέσματα της άρσης των τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Συγκεκριμένα, αποκαλύπτει πως ένα από τα «πακιστανικά» κινητά ανταλλάσσει κλήσεις με εμπλεκόμενο στην υπόθεση τις ημέρες πριν από το διπλό φονικό.

Η τελευταία επικοινωνία είναι την ώρα που οι 22χρονοι ξεκινούν από Αθήνα για Φοινικούντα.

Τα τηλεφωνήματα λίγο πριν την ώρα της δολοφονίας

Όπως αποκαλύπτει το Live News, ο αριθμός που ανήκει στον J. R. με καταγωγή από το Πακιστάν και με 40 καταχωρημένα κινητά στο όνομά του κάνει κλήση σε άγνωστο αριθμό στις:

-19:42:17 για 24’’

-19:43:16 για 6’’

-19:51:47 για 75’’

-19:53:28

Οι ώρες αυτές είναι λίγο πριν την ώρα που διαπράχθηκε το φονικό.

Ένα ακόμη αριθμός, ο οποίος ανήκει στον C.U. με καταγωγή από το Πακιστάν και με 24 καταχωρημένα κινητά στο όνομά του κάνει κλήση δεδομένων σε άγνωστο αριθμό στις:

-19:41:17

-19:53:52

Επιπλέον, ένας ακόμη αριθμός που ανήκει στον Z. A. με καταγωγή από το Πακιστάν και με 40 καταχωρημένα κινητά στο όνομά του καλεί τον αριθμό 6994**** στις:

-20:16:02 για 19’’

-20:21:21 για 9’’

Η ώρα που έγινε αυτή η κλήση είναι λίγο μετά τη δολοφονία.

Οι επαφές εμπλεκόμενου με «πακιστανικό» κινητό

Παράλληλα, η εκπομπή αποκαλύπτει πως πρόσωπο εμπλεκόμενο στην υπόθεση επικοινωνεί με «πακιστανικό» καρτοκινητό που εκδόθηκε στις 12/8/2025 στο όνομα Η.Μ. και με 202 καταχωρημένα κινητά στο όνομά του στην Αττική.

Οι κλήσεις είναι συνεχόμενες από 30/9 μέχρι τις 5/10. Η πρώτη κλήση γίνεται στις 30/9 στις 06.44. Ακολουθούν κλήσεις και τις επόμενες μέρες.

Συγκεκριμένα:

-04/10/2025 στις 23:25

-04/10/2025 στις 00:48

-05/10/2025 στις 00:54

Τώρα οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της διπλής δολοφονίας και να φτάσουν στην άκρη του νήματος.