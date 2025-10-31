Στα δύο έχει χωριστεί η οικογένεια του δολοφονημένου 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με τον 33χρονο ανιψιό και βασικό κηδεμόνα από τη μία και την ανιψιά που ουσιαστικά αποκλήρωσε στη διαθήκη του από την άλλη, να ανταλλάσσουν από χθες Πέμπτη (30/10) εξώδικα μεταξύ τους.

Την αρχή έκανε ο 33χρονος ανιψιός, που απαγορεύει από εδώ και πέρα στην ξαδέλφη του να μιλά για εκείνον σε τρίτα πρόσωπα και να αφήνει υπόνοιες για δήθεν εμπλοκή του στην υπόθεση. «Επειδή έχω ενημερωθεί, ότι διαδίδεται ενώπιον τρίτων προσώπων σωρεία ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών για το πρόσωπό μου σε σχέση με το τραγικό συμβάν, σας καλώ όπως απέχετε από κάθε δυσφημιστικό και συκοφαντικό ισχυρισμό σε βάρος μου. Αν έχετε κάποιο στοιχείο, παρακαλώ να το εισφέρετε άμεσα στις αρχές. Σας δηλώνω, ότι σε αντίθετη περίπτωση, θα πράξω τα νόμιμα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανιψιά δεν άφησε αναπάντητο το εξώδικο του ξαδέλφου της και την ίδια μέρα με δική της εξώδικη επιστολή αναφέρει: «Διαμαρτύρομαι έντονα και σας δηλώνω, ότι η εξώδικη δήλωση σας είναι απαράδεκτη, προσβλητική, υποβολιμαία και καθ’ ολοκληρίαν ψευδής. Η συμπεριφορά σας είναι απαράδεκτη και ποινικά κολάσιμη».

Οι εκατέρωθεν επιθέσεις

Από όλα αυτά πάντως προκύπτει, πως βλέπαμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου, ενώ στην ουσία όλο αυτό το διάστημα υποβόσκει μια μεγάλη κόντρα μεταξύ των κληρονόμων, που είχε μάλιστα αντιληφθεί και ο ίδιος ο 68χρονος, ο οποίος φοβόταν για τη ζωή του και τους υποπτευόταν όλους

Στο εξώδικο τεσσάρων σελίδων, η ανιψιά λέει, πως παρά την προστριβή που είχαν τον Αύγουστο, εξακολουθούσε να ήταν το πιο κοντινό άτομο στον θείο της. «Ήμουν το πλέον αγαπημένο και έμπιστο πρόσωπο του εκλιπόντος. Με θεωρούσε ως κόρη του. Η σχέση μας ήταν γνωστή σε όλη τη Φοινικούντα» αναφέρει.

Το ίδιο πάντως έχει ισχυριστεί για τον εαυτό του και ο ανιψιός του. «Ο θείος μου ήταν αρκετά οξύθυμος και ειρωνικός και τσακωνόταν με πολλούς. Μαζί μου ήταν κομπλέ, επειδή πήγαινα με τα νερά του και ήξερα τις ιδιοτροπίες του» έχει αναφέρει σε κατάθεσή του.

«Ο θείος μου είχε επανειλημμένα εκφράσει φόβο και δυσπιστία» για τον ανιψιό του

Η ανιψιά μέσω της δικηγόρου της είχε αποκαλύψει, ότι υποπτεύεται, πως άτομο μέσα από την οικογένεια εμπλέκεται στην υπόθεση, χωρίς να κατονομάσει ποιο. Σήμερα στο εξώδικο της αναφέρει, πως ο θείος της φοβόταν τον ανιψιό του και της είχε μιλήσει ανοιχτά για τις ανησυχίες του.

«Ο θείος μου, μου είχε επανειλημμένα εκφράσει φόβο και δυσπιστία προς το πρόσωπο σας, τόσο προφορικά, όσο και εγγράφως μέσω μηνυμάτων στο viber. Παρακαλώ να ανοίξει το κινητό μου, τα viber μου, να δείτε τα άπειρα μηνύματα που ανταλλάσσαμε τα βράδια. Μου είχε ρητώς αναφέρει, ότι είχατε έντονες αντιπαραθέσεις με τον επιστάτη, γεγονός το οποίο δεν αποτελεί “συμπέρασμά” μου, αλλά δήλωση του ίδιου του θείου μου» αναφέρει στο εξώδικό της.

Υπενθυμίζεται πάντως, ότι πρώτος ο ανιψιός είχε στρέψει τις υποψίες προς τον 17χρονο γιο της ξαδέλφης του, Αμαλίας, όταν ρωτήθηκε από τις Αρχές, αν ο θείος υποπτευόταν κάποιον για την πρώτη απόπειρα. «Όταν πριν από ένα μήνα περίπου κάποιος προσπάθησε να επιτεθεί στον θείο μου με όπλο, τότε ο ίδιος κατηγορούσε την ξαδέλφη μου γι’ αυτό και έλεγε ότι ήταν ο 17χρονος γιος της, με κάποιους φίλους που κάνει παρέα, που έκαναν την επίθεση» έχει καταθέσει στις Αρχές.

«Γι’ αυτό έβαλε κάμερες ο θείος μου»

Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για πρώτη φορά δίνει τη δική της ερμηνεία για τον λόγο που ο 68χρονος θείος της αποφάσισε το 2022 να κάνει φρούριο το σπίτι του. «Όταν έγινε το 2022 κάτι, δεν θέλω να προεκταθώ, γιατί δεν θέλω να πω κάτι που αφορά την οικογένεια μας, ο θείος μου φοβήθηκε, ότι μπορεί να του κάνει κάποιος κακό. Και φώναξε μάστορα και του σφράγιζε την πόρτα. Το συζητήσαμε και είπε “θα σφραγίζω τα πάντα. Φοβάμαι”. Μου είχε γνωστοποιήσει περιστατικά απώλειας χρηματικών ποσών και προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί μετά την πώληση του διαμερίσματος στην Καλλιρόης, γεγονότα για τα οποία διατηρούσε σοβαρές επιφυλάξεις. Τότε μάλιστα ο θείος έλαβε προφυλάξεις με κάμερες και συναγερμό στο “Στάδιο” φοβούμενος για τη ζωή του. Επειδή είχα καθημερινή επικοινωνία και ξέρω πολλά φοβάμαι, όπως καταλαβαίνετε», γράφει στο εξώδικο η ανιψιά.

«Θα καταθέσω όλα τα στοιχεία που κατέχω μέσω μηνυμάτων στο viber»

Η ίδια ζήτησε προστασία από την ανακρίτρια, γιατί όπως λέει, φοβάται για τη ζωή της. Σε άλλο σημείο στο εξώδικο η ανιψιά αναφέρει:

«Είμαι αποφασισμένη να συμβάλω με κάθε νόμιμο μέσο στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης της δολοφονίας του θείου μου και του Βασίλη (επιστάτη), καταθέτοντας όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που κατέχω μέσω μηνυμάτων στο viber. Η προσπάθεια σας να με φιμώσετε μέσω απειλών, παραπλανητικών και υποβολιμαίων εξωδίκων, συνιστά εκφοβισμό στον μάρτυρα και ενδέχεται να στοιχειοθετεί ποινικά αδικήματα, για τα οποία θα επιφυλαχθώ να προσφύγω άμεσα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Μάλιστα, έχει ήδη υποστεί βλάβη η κλονισμένη υγεία μου και επιφυλάσσομαι όπως ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου.

Θα προσφύγω στις Αρχές όταν λάβω επίσημα γνώση για τις αχαρακτήριστες και βαρύτατες κατηγορίες που έχετε διατυπώσει στην προκαταρκτική εξέταση εναντίον μου και εναντίον του ανήλικου παιδιού μου, οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας, με τις οποίες προσβλήθηκε βάναυσα η τιμή και η υπόληψη μου. Σας καλώ να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, που αφορά στον εκλιπόντα θείο μου, καθώς και να μην εισέλθετε στον χώρο της τελευταίας κατοικίας του θείου μου, που έχει σφραγιστεί από τις αρμόδιες αρχές και στον οποίον βρίσκονται τα υπάρχοντα του και σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία για τους ενόχους που τέλεσαν το αποτρόπαιο έγκλημα κατά της ζωής του».

Η Εύη Φραγκάκη που είναι η νομική παραστάτρια της ανιψιάς του θύματος, μιλώντας στην εκπομπή Live News, τόνισε ότι «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τις αρχές». «Η εντολέας μου από τη αρχή είπε, ότι θα συνδράμει σε αυτή τη διαδικασία, τόσο ως μάρτυρας, καθότι θέλει να καταθέσει όλα τα στοιχεία που κατέχει, γιατί από τη αρχή είπε, ότι πιστεύει ακράδαντα, ότι δεν είναι μόνο οι δύο δράστες. Υπάρχουν κι άλλοι δράστες».

Όπως διευκρίνισε η δικηγόρος «ό,τι μηνύματα υπάρχουν, θέλουμε να τα δώσουμε στην δικαιοσύνη και θεωρούμε ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ το έργο».