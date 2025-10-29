Την ώρα που οι διωκτικές και δικαστικές Αρχές προσπαθούν να εξηγήσουν, γιατί οι δράστες του διπλού φονικού στη Φοινικούντα Μεσσηνίας παραμόνευαν 4 ώρες σε συγκεκριμένο σημείο στη μέση του πουθενά, όπως το περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας αποκλειστικά στην εκπομπή Live News, σήμερα το MEGA έφερε στο φως μία δεύτερη συγκλονιστική μαρτυρία.

Στο σημείο αυτό μάλιστα, ο φερόμενος ως συνεργός στην διπλή δολοφονία έκανε ένα τηλεφώνημα, με αυτήκοη μάρτυρα να λέει μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA, ότι «φώναξε δυνατά και είπε “δεν έχει καταλάβει ο άλλος τίποτα σου λέω”. Ακριβώς όπως σας το λέω, το είπε». Αυτή η μαρτυρία κρίθηκε από τις Αρχές άκρως σημαντική. Λίγες μόνο ώρες μετά τις αποκαλύψεις που έκανε στο MEGA, η γυναίκα αυτή κλήθηκε για κατάθεση, πρώτα στο Αστυνομικό Τμήμα και την επόμενη μέρα, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας, για να καταθέσει όλα όσα είδε και άκουσε έξω από το σπίτι της, λίγες μόνο ώρες πριν από το διπλό φονικό. «Άκουσα και είπε (ο φερόμενος ως αυτουργός) “γιατί πας τόσο μακριά να μιλήσεις ρε μ@λ@; Τι κανονίζεις;”. Μετά όμως τσακωνόντουσαν έντονα» είπε ακόμη αυτή η γυναίκα.

Νέο ντοκουμέντο

Η παραμονή των δραστών στην ερημική τοποθεσία, όπως την περιγράφει η μάρτυρας «κλειδί», επιβεβαιώνεται και από το νέο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως η εκπομπή Live News. Στο αποκλειστικό βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που το λευκό σκούτερ βγαίνει από τον χωματόδρομο, για να συνεχίσει την πορεία του προς τη Φοινικούντα. Το ρολόι δείχνει 18:23 το απόγευμα της Κυριακής, κάτι που σημαίνει, πως οι δύο νεαροί που έβαλαν βενζίνη στις 14:37 το μεσημέρι και δέκα λεπτά αργότερα έστριψαν στον χωματόδρομο μετά το εικονοστάσι, παρέμειναν σε αυτήν την τοποθεσία στη μέση του πουθενά για τουλάχιστον 3–4 ώρες, σαν κάτι ή κάποιον να περίμεναν.

Γι’ αυτήν την πολύωρη στάση στη μέση του πουθενά, οι κατηγορούμενοι είπαν, πως απλά σταμάτησαν και έπιναν τα ενεργειακά ποτά τους. Ο φερόμενος ως εκτελεστής αποκάλυψε, πως ο συνεπιβάτης του μιλούσε συνεχώς στο τηλέφωνο. Μέτρησε τουλάχιστον 4–5 κλήσεις, ενώ σε μία από αυτές έτυχε να ακούσει η μάρτυρας την φράση: «Και είπε ακριβώς “δεν έχει καταλάβει τίποτα ο άλλος σου λέω” με νεύρο. Μετά συνέχισε να μιλά στο τηλέφωνο, αλλά έφευγε προς τα πέρα και μιλούσε πιο σιγανά».

Μόλις έκλεισε το τηλέφωνο, ο νεαρός με τη θήκη κιθάρας στην πλάτη, όπως τον περιέγραψε η μάρτυρας, έστριψε σε μία διχάλα, για να βρει τον δεύτερο αναβάτη, στο σημείο που τον περίμενε. Ακολούθησε έντονος τσακωμός: «Τσακωνόντουσαν. Δεν άκουγα τι λέγανε. Έκατσαν αρκετή ώρα. Εγώ όμως κοίταξα και είδα ένα άσπρο μηχανάκι μεγάλο».

Η διαδρομή των δραστών

Η διαδρομή που ακολούθησαν έχει καταγραφεί από δεκάδες κάμερες ασφαλείας. Οι δύο δράστες σταμάτησαν σ’ ένα βενζινάδικο στις 14:37, ενώ στο κάμπινγκ της Φοινικούντας φτάνουν στις 20:14. Όπως διαπιστώνεται, οι δράστες έκαναν αρκετές στάσεις κατά τη διαδρομή τους. Κάτι που γεννά ερωτήματα, σχετικά με το εάν περίμεναν τηλεφωνική εντολή από κάποιον, για την ώρα που θα έπρεπε να φτάσουν στο σημείο, που ήταν το κάμπινγκ.

Το γεμάτο χαρτονομίσματα πορτοφόλι του δράστη

Εν τω μεταξύ, όταν είχαν σταματήσει στο βενζινάδικο για να πάρουν ενεργειακά ποτά, ο νεαρός φερόμενος ως συνεργός μπήκε μέσα με τη θήκη κιθάρας στην πλάτη, φορώντας και το κράνος του και άνοιξε το ψυγείο. Άνετος, πήγε στο ταμείο να πληρώσει. Όπως διαπιστώνεται από το βίντεο κάμερας ασφαλείας, ο φερόμενος ως συνεργός ενώ έχει καταθέσει στις Αρχές, πως δεν είχε καθόλου χρήματα και γι’ αυτό πήγε να κάνει τη ληστεία, τελικά είχε πολλά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ στο πορτοφόλι του την ώρα που πήγε να πληρώσει τα ενεργειακά ποτά.

Η κατάθεση από τη μάρτυρα «κλειδί» για το ύποπτο αυτοκίνητο

Η μαρτυρία αφορά ένα ύποπτο αυτοκίνητο, που βρέθηκε μία μέρα πριν ακριβώς στο ίδιο σημείο που περίμεναν επί ώρες με το σκούτερ τους οι δράστες, πριν από τη διπλή δολοφονία. Πρόκειται για λευκό αυτοκίνητο με τρεις επιβαίνοντες. «Προσπαθούν κάτι να με ρωτήσουν, δεν τους ακούω. Πηγαίνω λίγο κοντά. Δεν πλησιάζω πολύ, γιατί είχα τους σωλήνες μπροστά και ακούω τον έναν να μου λέει “εδώ πέρα υπάρχουν σπίτια;” και του λέω “ένα σπίτι υπάρχει εδώ πίσω”».

Η γυναίκα απόρησε, όταν είδε το λευκό αμάξι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια ήταν η πρώτη φορά που είδε κάποιον να περνά από το συγκεκριμένο σημείο. «Μου έκανε εντύπωση, γιατί τόσα χρόνια, πέραν από εμάς και τους διπλανούς, κανένας άλλος ποτέ δεν εμφανίστηκε» λέει χαρακτηριστικά. Είναι άξιο απορίας, πώς έτυχε σε ένα τόσο απομακρυσμένο μέρος, που δεν πατάει άνθρωπος, να βρέθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 5 Οκτωβρίου οι δύο δράστες με το σκούτερ τους και μία μέρα νωρίτερα, το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, ένα ύποπτο λευκό αμάξι, που ακολούθησε την ίδια ακριβώς διαδρομή μέσα από χωματόδρομους και καλαμιές.

«Πάτησαν απότομα φρένο»

Η μάρτυρας περιέγραψε στην εκπομπή του MEGA όλα όσα είδε εκείνο το μεσημέρι του Σαββάτου, παραμονή της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Έκανε εργασίες με τον σύζυγό της στο κτήμα, όταν ξαφνικά άκουσε ένα αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. «Εμείς στο αγρόκτημα πήγαμε γύρω στις 11:30 και φύγαμε σίγουρα στις 14:00. Άρα, αυτοί ήρθαν μεταξύ 12:30 και 14:00. Καθόμουν εγώ εκεί στο τσιμέντο και συγκεκριμένα στην πόρτα και τους βλέπω ότι έρχονται προς το μέρος μας και με μία ταχύτητα, η οποία έδειχνε, ότι δεν ήξεραν ότι ήταν αδιέξοδο, γιατί εκεί πέρα είναι αδιέξοδο».

Το αμάξι φρενάρει απότομα μπροστά από το κτήμα της. Όπως περιγράφει η γυναίκα «εκεί που αρχίζει το τσιμέντο, είναι κάτι πλαστικοί σωλήνες που βάζουμε, ώστε να καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι είναι αδιέξοδο, για να μην μπαίνει μέσα στα κτήματά μας. Βλέποντας αυτοί τους σωλήνες, πατάνε απότομα φρένο και σταματάνε και αντιλαμβάνομαι ότι είναι άνθρωποι, που δεν ξέρουν ότι δεν έχει κάτι άλλο παραπέρα». Η γυναίκα αιφνιδιάζεται και πλησιάζει διστακτικά τους άγνωστους. «”Εδώ ο δρόμος” λέει “πού βγάζει;”. Του λέω “δεν βγάζει πουθενά, είναι αδιέξοδο. Εδώ τελειώνει ο δρόμος”. Κι όταν τους το είπα αυτό, κάθισαν κάποια δευτερόλεπτα, 20–30 δευτερόλεπτα, κάτι είπαν μεταξύ τους, έκαναν όπισθεν στη Ροδιά και έφυγαν».

Μία μέρα αργότερα η γυναίκα αυτή θα δει στο ίδιο σημείο το σκούτερ των δραστών. Σύμπτωση ή μήπως μία ακόμη ένδειξη, ότι υπάρχει και συνεργός των 22χρονων που με το λευκό αμάξι περιπλανήθηκε στα ίδια μέρη, από όπου πέρασαν και οι δράστες με το μηχανάκι την επομένη; Περιγράφοντας τους επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, η γυναίκα αυτή είπε: «Και τον βλέπω να με κοιτάζει. Φορούσε ένα τζόκεϊ αυτός. Ήταν τρεις μέσα. Μπροστά δύο κι ένας πίσω. Ήταν σχετικά νεαροί στην ηλικία. Όχι όμως πολύ νεαροί, δεν ήταν παιδαρέλια. Πρόσωπο δεν διέκρινα, γιατί χτυπούσε και ο ήλιος εκείνη την ώρα στο παρμπρίζ και με τύφλωνε, δεν μπορούσα να δω καλά».

Παραμένει άγνωστο, αν οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο τσέκαραν τον χώρο, έκρυψαν κάτι ή απλώς ο οδηγός έκανε λάθος και περνούσε τυχαία από το σημείο. Ο φερόμενος ως εκτελεστής πάντως, στην πολύωρη απολογία του στην ανακρίτρια φέρεται να είπε: «Σε όλη τη διάρκεια που ήμασταν μαζί, εγώ δεν είδα κανένα όπλο. Θεωρώ, ότι πρέπει να το πήρε από κάποιο από τα σημεία που σταματήσαμε. Είμαι σίγουρος, πως κάποιος μου την έχει στήσει. Πιστεύω ότι ο φίλος μου είχε βοήθεια και ότι το είχε σχεδιάσει με κάποιον άλλον. Εκείνος είχε το GPS και μου έδινε οδηγίες. Εγώ οδηγούσα, γιατί μου αρέσει να το κάνω γενικά».