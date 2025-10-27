Τρεις εβδομάδες μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα που συντάραξε το πανελλήνιο, έμπειροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ξαναβρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο κάμπινγκ κάνοντας αυτοψία στον χώρο του εγκλήματος.

Με τα νέα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους, ακολούθησαν ξανά την διαδρομή των δύο 22χρονων μέχρι τη ρεσεψιόν, μελέτησαν τη θέση από την οποία πυροβόλησε ο δράστης δύο φορές τον 68χρονο ιδιοκτήτη, αλλά και το σημείο από όπου εκτέλεσε με τρεις σφαίρες τον επιστάτη. Την ίδια ώρα νέα τροπή στην υπόθεση δίνει μια μαρτυρία σοκ κατοίκου στην περιοχή Πιπερίτσα, όπου έκαναν στάση οι δύο κατηγορούμενοι λίγη ώρα πριν το φονικό.

Η μαρτυρία αυτή ταυτίζεται με στοιχεία που έχει στην διάθεσή της η Αστυνομία. Συγκεκριμένα, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε γύρω στις 6:30 το απόγευμα της 5ης Οκτωβρίου το σκούτερ με τους δύο 22χρονους να περνά από τον περιμετρικό της Μεσσήνης. Νωρίτερα, οι κάμερες το είχαν εντοπίσει λίγο έξω από τη Μεσσήνη, φτάνοντας στο εικονοστάσι της Παναγίτσας στην περιοχή του Μαυροματίου, όπου στρίβουν ξαφνικά δεξιά, βγαίνουν από τον δρόμο τους για Φοινικούντα και κατευθύνονται σε μια ερημική τοποθεσία μέσα από χωματόδρομους. Όπως προκύπτει, οι δύο νεαροί για κάποιον λόγο ήθελαν να βρουν ένα ήσυχο μέρος μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Η μαρτυρία που δίνει νέα τροπή

Μία γυναίκα που ζει σε απομονωμένο αγρόκτημα στην περιοχή, θορυβημένη από τα σκυλιά της που γαύγιζαν συνέχεια, βγήκε από το σπίτι και αρχικά άκουσε ένα μηχανάκι να πλησιάζει. «Την ώρα που άκουσα το μηχανάκι, λέω κάποιοι θα έρχονται, γιατί η περιοχή είναι ερημική και φοβόμουν. Πήγα πιο κοντά στην πόρτα. Ήταν πίσω από τα βάτα ένας ψηλός με καπέλο. Μετά κατάλαβα, ότι ήταν η κιθάρα (σ.σ. αυτό που είδε ως καπέλο) που ήταν στην τηλεόραση» είπε η γυναίκα αυτή μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA.

Η γυναίκα περιγράφει την φιγούρα του 22χρονου συνεργού, όπως διακρίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο από το βενζινάδικο, όπου είχαν σταματήσει για να βάλουν βενζίνη στο σκούτερ. Ο νεαρός με τη θήκη κιθάρας στην πλάτη προσεγγίζει την αυλή του σπιτιού της, όσο συνομιλεί σε έντονο ύφος με κάποιον στο τηλέφωνο, καπνίζοντας ταυτόχρονα. «Αυτός ο τύπος φώναζε δυνατά κάποια στιγμή και άκουσα που είπε: “Ο άλλος δεν έχει καταλάβει τίποτα σου λέω”» ανέφερε στην εκπομπή η αυτήκοος μάρτυρας μιας φράσης, που ίσως σηματοδοτεί την ολική ανατροπή.

Όπως είπε η γυναίκα, οι δύο 22χρονοι παρέμειναν εκεί πάνω από δύο ώρες και από κάποιο σημείο και μετά οι δυο τους ξεκίνησαν να καυγαδίζουν, χωρίς όμως να μπορεί να ακούσει η μάρτυρας τι έλεγαν, καθώς τα σκυλιά της γάβγιζαν δυνατά. Αλλά και ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας περιγράφει μια μυστικοπάθεια του «συνεργού» του. «Πήγαινε πιο δίπλα και μιλούσε χαμηλόφωνα. Θυμάμαι να λέει “καλά είμαι”. Έλεγε ότι μιλάει με την κοπέλα του και έναν φίλο του από Αθήνα. Εγώ δεν μίλησα με κανέναν, παρά μόνο με την κοπέλα μου πριν ξεκινήσουμε από την Αθήνα», έχει καταθέσει ο φερόμενος εκτελεστής.

Λίγο πριν την είσοδο της Φοινικούντας, οι δύο 22χρονοι έκαναν μια ακόμη στάση 20 λεπτών, για να μιλήσει και πάλι ο κατηγοπρούμενος ως συνεργός στο τηλέφωνο. «Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ, σταματήσαμε πάλι για 20 λεπτά, γιατί μου είπε ότι τον είχαν καλέσει πολλές φορές στο τηλέφωνο και ήθελε να μιλήσει», ανέφερε στην κατάθεσή του ο φερόμενος ως εκτελεστής.

Σύμφωνα πάντα με τα όσα φέρεται να έχει πει ο 22χρονος κατηγορούμενος ως φυσικός αυτουργός του εγκλήματος, ο «συνεργός» –που έχει μιλήσει ήδη 6 φορές- ξαναμιλά στο τηλέφωνο και λίγα μέτρα παρακάτω. Η τελευταία φορά που ο οδηγός της μηχανής ακούει τον συγκατηγορούμενο του να μιλά στο τηλέφωνο, είναι ακριβώς έξω από το κάμπινγκ, λίγο πριν μπει ο δολοφόνος μέσα και εκτελέσει εν ψυχρώ δύο ανθρώπους.