Τα δεδομένα από τουλάχιστον επτά κινητά τηλέφωνα, τα οποία έχουν εξεταστεί λεπτομερώς από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, βρίσκονται στα χέρια της ανακρίτριας Καλαμάτας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με το Mega, η ανάλυση των στοιχείων έχει προχωρήσει σε τέτοιο βάθος, ώστε να «ταιριάζουν» πριν και μετά ορισμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες που έγιναν από και προς το κάμπινγκ.

Παράλληλα, μέσα από την εξέταση των δεδομένων και με βάση τις απολογίες που έλαβαν χώρα υπό αυστηρή μυστικότητα αυτήν την εβδομάδα, εντοπίζονται κενά και αντιφάσεις.

Το πιο κρίσιμο κενό, που καλούνται οι Αρχές να δώσουν απαντήσεις, είναι το πώς βρέθηκε ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα μετά τη δολοφονία.

Οι Αρχές ιχνηλάτησαν τη διαδρομή που ακολούθησε ο 22χρονος και θεωρούν βέβαιο το γεγονός ότι υπήρξε και άλλο άτομο, το οποίο μετέφερε τον κατηγορούμενο από τον περιμετρικό της Καλαμάτας προκειμένου να αποφύγει τις κάμερες.

«Φοβόταν για τη ζωή του»

Πληροφορίες από το φιλικό περιβάλλον του 68χρονου επιχειρηματία αναφέρουν πως το θύμα φοβόταν για τη ζωή του το τελευταίο διάστημα.

«Η εντολέας μου έχει πολύ καλή επαφή από τότε που γεννήθηκε με τον 68χρονο. Έχει πολλά στοιχεία και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για το έργο της ανακρίτριας. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός εδώ και καιρό φοβόταν για τη ζωή του», είπε στο MEGA η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος.

Η ανιψιά του 68χρονου από την πλευρά της τονίζει πως θα πρέπει να βρεθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στη διπλή δολοφονία.

Όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά για την υπόθεση της Φοινικούντας, καθώς τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει ανοίγουν το δρόμο για την έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης.