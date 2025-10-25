Άλυτο παραμένει το μυστήριο του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στην Φοινικούντα, με τις αστυνομικές έρευνες να συνεχίζονται, καθώς τα νέα στοιχεία και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των εμπλεκόμενων περιπλέκουν την υπόθεση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, οι τηλεφωνικές συνομιλίες και τα μηνύματα από τα κινητά τηλέφωνα έχουν παραδοθεί ήδη στην ανακρίτρια Καλαμάτας, που χειρίζεται την υπόθεση, μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Οι αστυνομικοί έχουν εξετάσει εξονυχιστικά τις επικοινωνίες των δύο 22χρονων κατηγορουμένων, εστιάζοντας στις ώρες των κλήσεων και στα πρόσωπα με τα οποία ήρθαν σε επαφή.

Ερωτηματικό εξακολουθεί να αποτελεί, το ποιος από τους δύο 22χρονους πυροβόλησε τα θύματα, καθώς ο φερόμενος ως εκτελεστής αρνείται ότι πυροβόλησε το θύμα, ενώ ο φερόμενος ως συνεργός υποστηρίζει, πως δεν μπήκε ποτέ στο κάμπινγκ και ότι μετά το έγκλημα περπάτησε και κολύμπησε έως την Καλαμάτα, απ’ όπου την επόμενη μέρα αναχώρησε με ΚΤΕΛ για την Αθήνα, ισχυρισμός που δεν φαίνεται να πείθει τις Αρχές.

Επίσης, δεν έχει βρεθεί το όπλο με το οποίο τελέστηκε το έγκλημα και κανείς από τους δύο κατηγορούμενος δεν έχει πει, ούτε πού το βρήκαν, ούτε σε ποιον ανήκει, ενώ δεν έχει βρεθεί ούτε η ξανθιά περούκα, που είχαν σύμφωνα με τις καταθέσεις στην Αστυνομία οι δράστες. Ακόμη, δεν έχει απαντηθεί, τι μεσολάβησε ώστε να αλλάξει ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ την διαθήκη του και μάλιστα αλλάζοντας εντελώς τα πρόσωπα που θα τον κληρονομούσαν, με την επισήμανση στην τελευταία του διαθήκη, ότι την συντάσσει σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου του.

Τέλος, αναπάντητο παραμένει και το ερώτημα που προέκυψε μετά την δημοσιοποίηση φωτογραφιών από την ρεσεψιόν του κάμπινγκ, όπου τελέστηκε το έγκλημα και στις οποίες φαίνεται, ότι το πλεξιγκλάς που υπήρχε τοποθετημένο μπροστά στα γραφεία, παραμένει άθικτο στη θέση του. Υπενθυμίζεται ότι ο ανιψιός και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας έχει καταθέσει, ότι ο δράστης μπήκε από την κεντρική είσοδο της ρεσεψιόν, που βρίσκεται απέναντι από τα γραφεία με το πλεξιγκλάς και από εκεί πυροβόλησε τον θείο του. Απάντηση ενδεχομένως να δοθεί από την αναπαράσταση του εγκλήματος που έχουν ζητήσει συγγενείς του θύματος.