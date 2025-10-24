Φως στο μυστήριο της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αναμένεται να ρίξει η άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τις Αρχές.

Οι ερευνητές εξετάζουν προσεκτικά τα τηλεφωνήματα που πραγματοποίησαν οι δύο κατηγορούμενοι, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ώρες των κλήσεων και στα άτομα με τα οποία επικοινώνησαν οι 22χρονοι. Τα δεδομένα αυτά θεωρούνται κρίσιμα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Η αστυνομία μαζεύει τα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Βλέπει τις κάμερες, πως έφυγαν αυτοί, τους ανθρώπους που συναντήθηκαν, εάν υπάρχουν άλλα άτομα – που σίγουρα υπάρχουν», δήλωσε στο MEGA ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.

Οι συνεχείς αλλαγές στη διαθήκη του θύματος

Ιδιαίτερης σημασίας για την έρευνα είναι οι συχνές αλλαγές στη διαθήκη του 68χρονου επιχειρηματία, γεγονός που ενδέχεται να συνδέεται με το κίνητρο του εγκλήματος.

«Φαίνεται πως ο 68χρονος άλλαζε συχνά τη διαθήκη, γιατί υπήρχαν ζητήματα με κάποιους συγγενείς», ανέφερε ο κ. Καλλιακμάνης.

Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

Για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 22χρονοι. Ο φερόμενος ως εκτελεστής αρνείται ότι πυροβόλησε τον επιχειρηματία, ενώ ο συγκατηγορούμενός του υποστηρίζει ότι δεν εισήλθε ποτέ στο κάμπινγκ.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δεύτερου, μετά τη διπλή δολοφονία περπάτησε και κολύμπησε από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα και την επόμενη ημέρα ταξίδεψε με ΚΤΕΛ στην Αθήνα. Οι Αρχές, ωστόσο, εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι σε αυτούς τους ισχυρισμούς.

Νέα πρόσωπα στο μικροσκόπιο

Οι έρευνες της αστυνομίας παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Στο επίκεντρο των αρχών βρίσκονται ακόμη τρία άτομα, ανάμεσά τους και συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου θύματος, το οποίο εξετάζεται για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση.