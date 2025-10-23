Νέα ερωτηματικά προκαλούν οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα με θύματα τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ.

Ο εργοδότης των δύο 22χρονων προφυλακισθέντων για την υπόθεση έχει αναφέρει, ότι δεν γνωρίζει τον 68χρονο δολοφονημένο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ωστόσο φαίνεται να έχει πει, ότι έχει αποθηκευμένο στις επαφές του τον αριθμό του κινητού του. Μάλιστα, πληροφορίες που επικαλέστηκε η εκπομπή Live News αναφέρουν, ότι ο 68χρονος ήταν γραμμένος στις επαφές του εργοδότη με υποκοριστικό και όχι με το όνομά του. Αναλυτικά ο εργοδότης ανέφερε: «Δεν είχα μιλήσει ποτέ με τον 68χρονο. Έχω όμως το κινητό του αποθηκευμένο στις επαφές μου. Θυμάμαι, ότι μου είχε δώσει τον αριθμό του ο ανιψιός, για να το έχω σε περίπτωση που κάτι συμβεί, αν χρειαστεί να τον καλέσω».

Παράλληλα, η εκπομπή του MEGA έφερε στο φως και νέες πληροφορίες, απ’ όσα φαίνεται να έχει πει η σύντροφος του ανιψιού του 68χρονου δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και συγκεκριμένα τι είπε για τον επιχειρηματία. «Ο 68χρονος είχε περίεργη συμπεριφορά με τα ανήλικα αγόρια και πολλές φορές τον άκουγα να κάνει περίεργα σχόλια και για τον γιο της ανιψιάς του, που είναι 17 χρονών. Δεν ξέρω και δεν έμαθα αν του έχει κάνει κάτι παραβατικό, αλλά γενικά η συμπεριφορά του δεν ήταν καλή» φέρεται να έχει πει.

Για το φονικό

Η ίδια περιέγραψε και τις στιγμές που ακολούθησαν μετά τη διπλή δολοφονία. Συγκεκριμένα είπε: «Όταν έγινε το φονικό ο ανιψιός ήταν σοκαρισμένος, δεν μπορούσε να μιλήσει. Μου ζήτησε το τηλέφωνό μου για να καλέσει τον φίλο του, γιατί είναι ο πιο κοντινός του άνθρωπος. Το δικό του τηλέφωνο το είχε στη ρεσεψιόν, στον τόπο του εγκλήματος. Η πόρτα της ρεσεψιόν είχε κλείσει και δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε και κάποια στιγμή ήρθε ένας κύριος με έναν φακό που δεν θυμάμαι το όνομά του και μας βοηθούσε για να βρούμε τα κλειδιά, γιατί όπως έτρεχε ο σύντροφός μου για να ξεφύγει μάλλον του έπεσαν από τις τσέπες. Εγώ κάποια στιγμή όπως προχωρούσα έπεσα πάνω στον νεκρό επιστάτη και έπαθα σοκ».