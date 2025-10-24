Νέα ερωτηματικά προκύπτουν από τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του 60χρονου επιστάτη, με την ανιψιά του επιχειρηματία να περνά στην αντεπίθεση και να δηλώνει πεπεισμένη, ότι οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες δεν είναι ενήργησαν μόνοι της.

Η γυναίκα βρέθηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, ώστε να ζητήσει αφενός προστασία, γιατί όπως λέει, φοβάται για τη ζωή της, αλλά και για μέλη της οικογένειάς της και αφετέρου να εισφέρει στοιχεία, που θεωρεί ότι θα βοηθήσουν στην διαλεύκανση της σκοτεινής αυτής υπόθεσης. Η ανιψιά του 68χρονου μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και εξέφρασε την πεποίθηση της, ότι υπάρχουν κι άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στη δολοφονία του θείου της και του 60χρονου επιστάτη του κάμπινγκ.

«Δεν πιστεύω ότι οι δύο 22χρονοι ξεκίνησαν από μόνοι τους από την Αθήνα για να έρθουν να σκοτώσουν τον θείο μου και τον Βασίλη. Αμφισβητώ ότι κάποιος από τους δύο είναι ο δολοφόνος. Θα ησυχάσω, μόνο όταν βρεθούν οι πραγματικοί δολοφόνοι», είπε η ανιψιά του 68χρονου. Η ίδια δε θέλησε να πει στην εκπομπή, αν υποπτεύεται κάποιον για τις δύο δολοφονίες, ωστόσο σημείωσε, πως υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, που τα τελευταία τρία χρόνια προσπάθησαν και πέτυχαν να δηλητηριάσουν την σχέση αγάπης που είχε με τον θείο της και φρόντισαν να την εμπλέξουν ακόμη και στην απόπειρα εναντίον του τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η δεύτερη πόρτα στη ρεσεψιόν και το άθικτο πλέξιγκλας

Διαφορετική τροπή στην υπόθεση δίνει και η αποκάλυψη του γαμπρού του 68χρονου, ότι υπήρχε κι άλλη πόρτα, από την οποία μπορούσε κάποιος να μπει στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ. Η λεπτομέρεια αυτή σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το πλέξιγκλας στο γραφείο της ρεσεψιόν, πίσω από το οποίο βρέθηκε νεκρός ο 68χρονος, ήταν άθικτο, δίνει μια νέα προοπτική για το πώς έδρασε ο εκτελεστής.

Οι δύο σφαίρες που δέχθηκε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στον θώρακα και το κεφάλι, ήταν ευθυτενείς. Επομένως, αν ο δράστης είχε πυροβολήσει από την κεντρική πόρτα της ρεσεψιόν, όπως φέρεται να έχει καταθέσεις στις αρχές ο 33χρονος ανιψιός του και κληρονόμος του, θα είχε σπάσει το πλέξιγκλας. «Θεωρώ ότι ο δολοφόνος μπήκε από την πλαϊνή πόρτα και πυροβόλησε τον Κώστα από το πλάι», είπε ο σύζυγος της ανιψιάς.

Η θεωρία αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα έχουν διαρρεύσει, για την περιγραφή που φέρεται να έχει δώσει ο ανιψιός και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας. Μέχρι τώρα δεν είχε γίνει λόγος για την ύπαρξη της δεύτερης πόρτας. Αυτό που είχε γίνει γνωστό, είναι ότι ο δολοφόνος μπήκε από την κεντρική πόρτα, ρώτησε τον 68χρονο αν υπάρχει κάποιο μέρος να μείνει και πριν προλάβει το θύμα να μιλήσει, τον πυροβόλησε.

Στη συνέχεια ο ανιψιός άρχισε να φωνάζει στον επιστάτη, να τρέξει για να σωθεί. Ο δράστης τον κυνήγησε και τον πυροβόλησε τρεις φορές πισώπλατα, ρίχνοντας τον νεκρό 35 μέτρα μακριά από τη ρεσεψιόν. Μια έκτη σφαίρα βρέθηκε σφηνωμένη σε ένα τροχόσπιτο, σε ύψος τριών μέτρων. Αυτή η σφαίρα δεν έχει διαπιστωθεί, αν προοριζόταν για τον επιστάτη ή για τον ανιψιό του 68χρονου, που έτρεχε προς την ίδια κατεύθυνση.

Η ανιψιά του 68χρονου δήλωσε πρόθυμη να παραδώσει στις αρχές το κινητό της τηλέφωνο, για να ερευνηθεί από τις αρχές, αλλά και να δώσει στη δικαιοσύνη στοιχεία, που η ίδια θεωρεί, ότι θα βοηθήσουν στο να βρεθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο διπλό φονικό. Τέλος, αναμένεται να ζητήσει να γίνει αναπαράσταση της δολοφονίας.