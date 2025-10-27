Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη σοκαριστική διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, με τις Αρχές να βρίσκονται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Στην ανακρίτρια Καλαμάτας έχουν παραδοθεί τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στα «σκοτεινά» σημεία του φονικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έχει αναλύσει τουλάχιστον επτά κινητά τηλέφωνα, με τα ευρήματα να έχουν ήδη διαβιβαστεί στις ανακριτικές αρχές. Ο συνδυασμός των τηλεφωνικών δεδομένων με τις απολογίες έχει αποκαλύψει κενά και αντιφάσεις στις καταθέσεις των εμπλεκομένων.

«Δεν πείθει ούτε ο τόπος του εγκλήματος. Πώς είναι δυνατόν σε έναν τόσο μικρό χώρο να υπήρχαν τρεις άνθρωποι, να πυροβοληθεί ο ένας, να κυνηγηθεί ο άλλος και να σωθεί ο τρίτος;» δήλωσε στο MEGA ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Κρίσιμο ερώτημα για τις Αρχές παραμένει το πώς ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός κατάφερε να φτάσει στην Καλαμάτα μετά το έγκλημα. Από την ιχνηλάτηση της διαδρομής του, οι ερευνητές θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι υπήρξε τρίτο πρόσωπο που τον βοήθησε στη διαφυγή, πιθανότατα μέσω του περιμετρικού δρόμου της Καλαμάτας, ώστε να αποφύγει κάμερες ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν πως τα νέα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ανοίγουν τον δρόμο για την έκδοση τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης, γεγονός που μπορεί να αλλάξει ριζικά την πορεία της έρευνας.