Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, με τις αρχές να ανασυνθέτουν τα κρίσιμα γεγονότα πριν από το έγκλημα.

Η δίωρη στάση των δύο 22χρονων με το σκούτερ στην Πιπερίτσα, ο έντονος καβγάς μεταξύ τους, τα έξι τηλεφωνήματα του συνεργού και η δεύτερη αυτοψία του Ανθρωποκτονιών στο κάμπινγκ συνθέτουν την εικόνα μιας υπόθεσης που παραμένει ανοιχτή και γεμάτη ερωτήματα.

Μαρτυρία γυναίκας που ζει κοντά στο σημείο όπου σταμάτησαν οι δύο νεαροί ίσως αποδειχθεί καθοριστική για την εξέλιξη των ερευνών. «Άκουσα το μηχανάκι και πλησίασα στην πόρτα, γιατί η περιοχή είναι ερημική και φοβήθηκα», περιέγραψε.

«Είδα έναν ψηλό με καπέλο, που μιλούσε στο τηλέφωνο και φώναζε: “Ο άλλος δεν έχει καταλάβει τίποτα, σου λέω ο άλλος!”». Η γυναίκα πρόσθεσε ότι άκουσε τσακωμό και είδε το σημείο όπου είχαν πεταχτεί γόπες.

Σύμφωνα με τον συγκατηγορούμενο του 22χρονου, λίγο πριν φτάσουν στη Φοινικούντα, ο «συνεργός» φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά έξι φορές με άγνωστα πρόσωπα. Οι άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να ρίξουν φως σε ποιον μιλούσε και ποια ήταν η εμπλοκή των συνομιλητών του.

Η δεύτερη αυτοψία

Είκοσι ημέρες μετά το διπλό φονικό που συγκλόνισε τη χώρα, κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών πραγματοποίησε νέα αυτοψία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Οι αστυνομικοί ακολούθησαν εκ νέου τη διαδρομή του δράστη έως τη ρεσεψιόν, μελέτησαν τη θέση από όπου πυροβόλησε δύο φορές τον 68χρονο ιδιοκτήτη και το σημείο όπου εκτέλεσε με τρεις σφαίρες τον 53χρονο επιστάτη.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της ανακρίτριας Καλαμάτας, η οποία έχει στα χέρια της τα αποτελέσματα από την άρση των τηλεπικοινωνιών. Δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ημέρες να ασκηθούν νέες διώξεις και να εκδοθούν επιπλέον εντάλματα σύλληψης.