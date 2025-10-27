Συγκρούσεις, καυγάδες, αλλά και στρατηγικές κινήσεις που έκαναν όλοι μέσα στην οικογένεια του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, προκειμένου να τα πηγαίνουν καλά μαζί του, αποκαλύπτονται μέσα από την έρευνα για την δολοφονία του ίδιου και του 60χρονου επιστάτη του.

«Ό,τι έλεγε ο θείος μου ο Κώστας γινόταν. Ήταν απόλυτος και αυταρχικός και δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί του. Αυτός κρατούσε το ταμεία και έκανε κουμάντα», είπε η ανιψιά του μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA. «Ο θείος μου, ήταν αρκετά οξύθυμος και ειρωνικός και τσακωνόταν με πολλούς. Μαζί μου ήταν κομπλέ, επειδή πήγαινα με τα νερά του και ήξερα τις ιδιοτροπίες του», δήλωσε από την πλευρά του ο ανιψιός του και αυτόπτης μάρτυρας του άγριου εγκλήματος.

Όλοι τον περιγράφουν ως δύστροπο και απόμακρο. Όλοι όμως πάσχιζαν να τα έχουν καλά μαζί του. Κάτι που δείχνει, πως ο 68χρονος είχε τον απόλυτο έλεγχο μέσω των χρημάτων του, με τα όσα φέρεται να έχουν αποκαλύψει στις Αρχές, να φανερώνουν ένα άκρως συγκρουσιακό σκηνικό. «Να ξέρετε, ότι ο θείος μου δεν είχε καθόλου καλές σχέσεις με τη μητέρα του ανιψιού του», ανέφερε η ανιψιά του, ενώ ακριβώς το ίδιο έκανε και η μητέρα του 33χρονου κληρονόμου, μιλώντας για την ανιψιά της. Υποστηρίζει, ότι ο 68χρονος είχε θυμώσει με την ανιψιά του, γιατί του ζητούσε συνεχώς χρήματα.

«Τρεις μέρες πριν από το φονικό ο 68χρονος με πήρε και μου είπε, ότι άλλαξε την διαθήκη του. Στη δεύτερη διαθήκη έβγαλε εκτός την ανιψιά του και άφηνε αποκλειστικά την περιουσία στον γιο μου και τον στενό του φίλο, τον επιστάτη. Δεν μου είπε το περιεχόμενο, απλά μου είπε, ότι είχε νευριάσει με την ανιψιά του, γιατί όλο του ζήταγε χρήματα» έχει πει χαρακτηριστικά.

Ο γιος της και ανιψιός του θύματος είχε προσθέσει, ότι «ο θείος μου είχε τσακωθεί με την ανιψιά του και ξαδέλφη μου, η οποία ήξερε, ότι ο θείος επρόκειτο να της γράψει ένα σπίτι, το οποίο είχε περάσει στη δική μου ιδιοκτησία, αλλά εμένα δεν με ενδιέφερε και το είχα δώσει στο θείο μου να το διαχειρίζεται. Ο θείος δεν ήθελε μετά να της το δώσει, γιατί τσακωθήκανε».

«Ο θείος μου τότε κατηγορούσε συνέχεια τον ανιψιό του»

Το πινγκ-πονγκ για το ποιος έχει τσακωθεί με ποιον έχει και συνέχεια. Η ανιψιά του θύματος σε συνέντευξη που έδωσε την Παρασκευή (24/10) στην εκπομπή Live News, αποκάλυψε πως υποπτεύεται συγγενή της και πως επειδή γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις, φοβάται για τη ζωή της.

«Δεν είναι φως φανάρι, ότι χωρίς να έχει πάρει περιουσία, λέει “φοβάμαι για τη ζωή μου”, τι φοβάται για τη ζωή της; Δηλαδή, κάτι πράγματα, σαν να προσπαθούνε να ενοχοποιήσουν κάτι “και θα πω ονόματα” λέει, τι ονόματα; Την αποκλήρωσε ο άλλος και της έχει κακοφανεί. Αυτή περιμένει πώς και πώς να καταδικαστεί ο άλλος, να πάει να βάλει τη μάνα του να φάει την περιουσία», ανέφερε μία μαρτυρία στην εκπομπή.

Η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος, μιλώντας στην εκπομπή είπε, πως η ανιψιά φοβάται για το τί μπορεί να της συμβεί. «Η εντολέας μου θέλει να γίνει άρση απορρήτου και να φανούν τα μηνύματα που είχε στείλει ο Κώστας λίγο καιρό πριν. Ο 17χρονος(γιος ανιψιά) ήταν κοντά στον 68χρονο. Αν γίνει η άρση θα εισφέρουμε και άλλα και θα φανούν όλα. Από την πρώτη στιγμή θέλει να βρεθούν οι πραγματικοί δράστες αυτής της υπόθεσης» είπε χαρακτηριστικά.

«Σίγουρα υπάρχει και τρίτο άτομο»

Η ανιψιά πάντως δεν είναι η μοναδική μέσα από την οικογένεια, που πιστεύει πως εμπλέκεται συγγενικό πρόσωπο στην διπλή δολοφονία. Ένα άτομο από το στενό οικογενειακό κύκλο εξέφρασε τους ίδιους φόβους. «Εδώ που έχουμε φτάσει, δεν αποκλείω τίποτε. Δεν μπορεί να είναι ένας ξένος, ένας τρίτος. Κάτι πρέπει να υπάρχει, κάτι» είχε πει.

Η ανιψιά ισχυρίζεται, ότι ο θείος της εμπιστευόταν μόνο εκείνη και πως μάλιστα φοβόταν τον ξάδελφο της. «Ο θείος μου τότε κατηγορούσε συνέχεια τον ανιψιό του, ότι είχε σχέση με αυτή την κλοπή και μάλιστα μου είχε πει, ότι θα φτιάξει γράμματα, στα οποία θα έγραφε, ότι αν πάθαινε κάτι, θα τον θεωρούσε υπεύθυνο. Τον φοβόταν πολύ, γιατί σε περίπτωση που πάθαινε κάτι, ο ανιψιός θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος από την περιουσία» είχε πει στην εκπομπή.

Ο ανιψιός πάντως ενημέρωσε τις Αρχές, πως στην πρώτη απόπειρα που του έγινε αρχές Σεπτεμβρίου, ο θείος υποψιαζόταν τον 17χρονο γιο της ανιψιάς του. «Όταν πριν από ένα μήνα περίπου κάποιος προσπάθησε να επιτεθεί στον θείο μου με όπλο, τότε ο ίδιος κατηγορούσε την ξαδέλφη μου γι’ αυτό και έλεγε ότι ήταν ο 17χρονος γιος της, με κάποιους φίλους που κάνει παρέα, που έκαναν την επίθεση» είχε πει.

Οι Αρχές επιχειρούν να βρουν την άκρη του νήματος και μέσα από τις άρσεις απορρήτου να διαπιστώσουν αν τελικά εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση.