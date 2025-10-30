Οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας προσπάθησαν στις απολογίες τους να αποτινάξουν τις ευθύνες από πάνω τους, χωρίς κανένας από τους δύο να παραδέχεται, ότι ήταν ο εκτελεστής, χωρίς ωστόσο να απαντούν σε βασικά ερωτήματα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή Live News του MEGA, διακρίνεται ο 22χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτουργός του εγκλήματος δύο βράδια μετά, στις 7 Οκτωβρίου, να κινείται στην περιοχή της Καλλιθέας και να κατευθύνεται προς το μέρος όπου είχε «κρύψει» προσωρινά το σκούτερ που χρησιμοποίησαν για να πάνε και να φύγουν από τον τόπο του εγκλήματος. Ελάχιστα λεπτά μετά καταγράφεται να οδηγεί το λευκό σκούτερ προς άγνωστη κατεύθυνση. Είναι η τελευταία φορά που καταγράφεται σε βίντεο το σκούτερ, πριν το «εξαφανίσει» κυριολεκτικά. Οι Αρχές ψάχνουν να το εντοπίσουν, όσο κανένας από τους δύο κατηγορούμενους δεν αποκαλύπτει ούτε σε ποιον ανήκει, ούτε πού βρίσκεται.

Στις πολύωρες απολογίες μίλησαν και οι δύο με ασάφειες, αφήνοντας πολλά αναπάντητα ερωτήματα, όπως ποιος τους έδωσε τα «πακιστανικά» τηλέφωνα, τις πλαστές πινακίδες για το σκούτερ και κυρίως το όπλο της δολοφονίας, το οποίο δεν έχουν πει πού τελικά το πέταξαν. Άγνωστο παραμένει και το πού βρίσκεται η θήκη κιθάρας, που δεν την αποχωριζόταν ούτε στιγμή ο φερόμενος ως συνεργός, ο οποίος δεν αποκαλύπτει ακόμη, πού βρήκε τα χρήματα που κάμερα ασφαλείας κατέγραψε να έχει στο πορτοφόλι του και να ξοδεύει χαρτονομίσματα των 50 ευρώ για ενεργειακά ποτά, βενζίνη, διαμονή σε ξενοδοχείο, εισιτήρια για λεωφορείο του ΚΤΕΛ, από την στιγμή που επικαλέστηκε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, για να δικαιολογήσει τις τρεις δολοφονικές επιθέσεις στον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Το μυστήριο με τις κλήσεις

Μυστήριο παραμένει και με ποιον τελικά μιλούσε συνεχώς στο τηλέφωνο. Εκείνος ισχυρίζεται, πως μιλούσε με την κοπέλα του, ένας ισχυρισμός που δεν πείθει, καθώς ερευνάται, αν έπαιρναν εντολές από κάποιον τρίτο. Εκτός από τον φερόμενο ως συνεργό πάντως και ο φερόμενος ως εκτελεστής θα πρέπει να απαντήσει, γιατί παραμονή της πρώτης απόπειρας σε βάρος του 68χρονου κάλεσε δύο φορές τον εργοδότη του συγκατηγορούμενου του.

Από την πλευρά του πάντως ο εργοδότης, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε η εκπομπή Live News, φαίνεται να έχει πει στις Αρχές, πως είχε να τον δει και να μιλήσει μαζί του 4 ολόκληρα χρόνια, κάτι που έρχεται σε αντίφαση με τις δύο κλήσεις.