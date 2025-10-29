Την ώρα που οι Αρχές προσπαθούν να καταλάβουν, αν οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι έδρασαν μόνοι τους ή υπήρξε και συνεργός, ακόμη και ηθικός αυτουργός στην διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα, η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ καταρρίπτει τον ισχυρισμό του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού, ότι πήγαν για να ληστέψουν τον επιχειρηματία.

«Τα περισσότερα χρήματα που έβγαζε, τα φύλαγε εδώ» λέει η ανιψιά του από το σπίτι του δολοφονημένου 68χρονου στο MEGA και εξηγεί ότι ο θείος της «φοβόταν τις τράπεζες και πιθανό “κούρεμα” και είχε και χρυσό εδώ». «Τα καλοκαίρια μου, τα περισσότερα, τα περνούσα εδώ τα τελευταία 20 χρόνια με τον γιο μου και με τον σύζυγό μου» συνέχισε η γυναίκα στην οποία δεν άφησε τίποτα στην τελευταία του διαθήκη και πρόσθεσε: «Ήξερα τα πάντα και τις κινήσεις του θείου μου. Εδώ ο θείος μου είχε από 50.000 μέχρι 100.000 ευρώ γιατί φοβόταν τις τράπεζες. Είχε λίρες».

Όπως περιγράφει η ίδια κινούμενη στον χώρο «είναι όλος αυτός ο χώρος προσωπική εργασία του θείου μου». Στην ερώτηση αν θεωρεί, ότι υπάρχει άνθρωπος μέσα από την οικογένεια, που έχει οργανώσει τη δολοφονία του 68χρονου, απαντά: «Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά, γιατί και κρίση έχω και ένστικτο, αποκλείω τα παιδιά αυτά τα δύο να έχουν ξεκινήσει από την Αθήνα, για να έχουν κάνει αυτό το στυγερό έγκλημα και να έχουν δολοφονήσει δύο ανθρώπους, τον θείο μου και τον επιστάτη».