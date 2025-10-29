Η υπομονή στη Μίλαν φαίνεται πως αρχίζει να εξαντλείται. Οι «ροσονέρι» είναι έντονα δυσαρεστημένοι με την αστάθεια και την έλλειψη συνέπειας στις εμφανίσεις του Ραφαέλ Λεάο, και σύμφωνα με τα ιταλικά ρεπορτάζ, η διοίκηση δεν αποκλείει πλέον το ενδεχόμενο πώλησής του ακόμη και τον Ιανουάριο.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ παρέμεινε στο Μιλάνο το περασμένο καλοκαίρι, παρά τις προτάσεις και τα σενάρια που τον συνέδεαν με κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης. Ωστόσο, η εικόνα του τη φετινή σεζόν απέχει πολύ από εκείνη που έκανε τη Μίλαν να τον θεωρεί «σημαία» του νέου της πρότζεκτ. Στιγμές «λάμψης» υπάρχουν, αλλά έρχονται σπάνια, και η διάθεσή του μοιάζει να έχει σβήσει.

Οι διοικούντες της Μίλαν, σύμφωνα με τη «Gazzetta dello Sport», θεωρούν ότι ο Λεάο δεν δείχνει πλέον την ίδια θέληση και συγκέντρωση που τον ανέδειξαν σε πρωταγωνιστή της Serie A. Και ενώ ο ίδιος είχε υπογράψει πριν λίγους μήνες νέο συμβόλαιο έως το 2028, τώρα όλα δείχνουν πως η σχέση των δύο πλευρών περνάει σοβαρή κρίση.

Η Μίλαν έχει ήδη ενημερώσει τον ατζέντη του, Ζόρζε Μέντες, ότι είναι διατεθειμένη να ακούσει προτάσεις. Παράλληλα, και ο ίδιος ο Λεάο φέρεται να έχει ζητήσει από τον εκπρόσωπό του να προχωρήσει σε επαφές με ενδιαφερόμενες ομάδες, επιβεβαιώνοντας ότι η επιθυμία του είναι να αποχωρήσει.

Το οικονομικό πλαίσιο, βέβαια, δεν είναι εύκολο. Στο συμβόλαιο του Πορτογάλου υπάρχει ρήτρα εξαγοράς ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο η Μίλαν εμφανίζεται πρόθυμη να συζητήσει προτάσεις που θα αγγίζουν τα 80 εκατομμύρια. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μπορούν να προσφέρουν κυρίως σύλλογοι της Saudi Pro League, που βλέπουν στον Λεάο έναν σταρ ικανό να δώσει λάμψη στο πρωτάθλημά τους.

Η ουσία είναι πως οι «ροσονέρι» δεν βλέπουν πλέον στον Λεάο τον ηγέτη που θα τους οδηγήσει ξανά στην κορυφή. Ο άλλοτε «εκρηκτικός» εξτρέμ δείχνει αποκομμένος, και η ομάδα ψάχνει πλέον τρόπο να αξιοποιήσει την αξία του προτού αυτή μειωθεί κι άλλο.

Το επόμενο δίμηνο αναμένεται καθοριστικό. Αν έρθει πρόταση που θα καλύπτει τις απαιτήσεις της Μίλαν, ο Ραφαέλ Λεάο πιθανότατα θα αποτελέσει παρελθόν, βάζοντας τέλος σε μια σχέση που ξεκίνησε με όνειρα τίτλων, αλλά κινδυνεύει να τελειώσει με… απογοήτευση!