Η Γιουβέντους αλλάζει «σελίδα» και το κάνει με ένα μεγάλο όνομα στον πάγκο της. Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είπε το «ναι» στη «Γηραιά Κυρία» και όλα δείχνουν πως θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές μέχρι τον Ιούνιο του 2026, με οψιόν επέκτασης σε περίπτωση που η ομάδα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας σεζόν.

Απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες πριν «πέσουν» οι υπογραφές, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Σπαλέτι δείχνει έτοιμος να αναλάβει το πρότζεκτ αναγέννησης της Γιούβε, σε μια περίοδο όπου ο σύλλογος αναζητά σταθερότητα, χαρακτήρα και επιστροφή στην κορυφή της Serie A.

🚨🤍🖤 Luciano Spalletti has agreed to become new Juventus manager, deal in place. Verbal agreement until June 2026 plus option to extend based on Champions League spot to reach this season. Formal steps/contracts being checked by lawyers before signing all documents. ✍🏼 pic.twitter.com/qfQ4txlVxz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2025

Ο 65χρονος τεχνικός δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Μετά τη σπουδαία του πορεία στη Νάπολι (από το 2021, έως το 2023), όπου οδήγησε τους «παρτενοπέι» στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ιταλίας (2022-23) για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια, ανέλαβε την Εθνική Ιταλίας (από το 2023 έως το 2025), προσπαθώντας να φέρει φρεσκάδα και αγωνιστική πειθαρχία στη «Σκουάντρα Ατζούρα». Έχει στη συλλογή του δύο Κύπελλα Ιταλίας, ως προπονητής της Ρόμα (2006-07, 2007-08), ενώ με τους «τζιαλορόσι» πανηγύρισε και το ιταλικό Super Cup (2007-08). Τώρα, ετοιμάζεται να επαναφέρει τη Γιουβέντους στην κορυφή του ιταλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η επιλογή του Σπαλέτι θεωρείται απόλυτα συνειδητή από τη διοίκηση των «μπιανκονέρι». Ένας προπονητής με ισχυρή προσωπικότητα, τακτική ευφυΐα και τη φήμη του ανθρώπου που ξέρει πώς να «χτίζει» ομάδες από το μηδέν. Το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι αν θα μπορέσει να μεταδώσει στη Γιουβέντους, το πάθος και το πειθαρχημένο ποδόσφαιρο που είδαμε στη Νάπολι, το οποίο την «έστεψε» πρωταθλήτρια. Η νέα εποχή στη Γιουβέντους ξεκινά και στο τιμόνι της θα κάθεται ένας άνθρωπος, που ξέρει καλά τι σημαίνει… πρωταθλητισμός!