Σε μια συγκλονιστική εξέλιξη, ο δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ, Χοσέπ Μαρτίνεθ, εμπλέκεται σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα (28/10) στην Ιταλία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 81χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport», το περιστατικό συνέβη σε κατοικημένη περιοχή στη Via Bergamo στο Φενεργκό, στην επαρχία Κόμο, κοντά στο Appiano Gentile, όπου βρίσκεται το προπονητικό κέντρο της Ίντερ. Ο ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του Μαρτίνεθ και υπέστη σοβαρά τραύματα. Παρά την άμεση επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ο 81χρονος δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Χοσέπ Μαρτίνεθ, ο οποίος δεν υπέστη τραυματισμούς, βρέθηκε σε κατάσταση σοκ μετά το τραγικό συμβάν.

Ως ένδειξη σεβασμού και πένθους για το συμβάν, η Ίντερ ανακοίνωσε την ακύρωση της προγραμματισμένης συνέντευξης Τύπου του προπονητή Κριστιάν Κίβου, η οποία ήταν να πραγματοποιηθεί στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Η τραγωδία αυτή έχει σοκάρει τον ιταλικό ποδοσφαιρικό κόσμο, με τον Μαρτίνεθ να περνάει μια δύσκολη στιγμή, παρά το γεγονός ότι το ατύχημα δεν ήταν αποτέλεσμα δικής του αμέλειας ή επιπόλαιης οδήγησης.