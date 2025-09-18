Η Ίντερ μπήκε με το δεξί στη League Phase, επικρατώντας με 2-0 του Άγιαξ με τον Τουράμ να βάζει δύο γκολ, ένα στο τέλος του πρώτου μέρους (42′) και ένα στο ξεκίνημα του δεύτερου, καθαρίζοντας για την ομάδα του.

Στο πρώτο ημίχρονο η Ίντερ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στον αγωνιστικό χώρο, με τους νερατζούρι να χάνουν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 33ο λεπτό με τον Τουράμ να σουτάρει μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να περνάει άουτ.

Ότι δεν κατάφερε ο Γάλλος φορ σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού το έκανε στο 42’, όταν έπειτα από κόρνερ του Χακάν Τσαλχάνογλου πήρε την κεφαλιά και έκανε το 1-0 που ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Η Ίντερ κλείδωσε τη νίκη με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου όταν μετά από πανομοιότυπη φάση και κόρνερ του Τσαλχάνογλου και πάλι ο Τουράμ έκανε το 2-0 για τους Ιταλούς στο 47ο λεπτό της συνάντησης. Το 2-0 ήταν και το τελικό αποτέλεσμα με τον ρυθμό να πέφτει στη συνέχεια του παιχνιδιού και τους «νερατζούρι» να κάνουν διαχείριση στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το πρώτο γκολ του Τουράμ που ήρθε λίγο πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια και έδωσε ψυχολογία στην Ίντερ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η εξαιρετική μέρα στην οποία βρέθηκε ο Τσαλχάνογλου που μοίρασε δύο ασίστ στον Τουράμ, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Τέιλορ του Άγιαξ ήταν ο χειρότερος του γηπέδου και δικάιως αντικαταστάθηκε από τον προπονητή του στο 63ο λεπτό.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Μάικλ Όλιβερ ήταν ο διαιτητής και είχε μια καλή βραδιά, καθώς σε σημεία που χρειάστηκε πήρε την σωστή απόφαση, ενώ τη μία φορά που χρειάστηκε να διορθώσει την απόφασή του, επενέβη το VAR,

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 34’ ο Όλιβερ έδωσε πέναλτι σε βάρος του Άγιαξ, θεωρώντας πως ο Μπας τράβηξε από την φανέλα τον παίκτη της Ίντερ. Αφού συμβουλεύτηκε το VAR, ο Άγγλος πήρε πίσω την υπόδειξή του και ακύρωσε το πέναλτι.

ΣΚΟΡΕΡ: Τουράμ 42’,47’

ΑΓΙΑΞ: Γιαρός, Γκαεΐ (76’ Γκλουχ), Ιτακούρα (84’ Σούταλο), Μπας, Βάινταλ, Κλάασεν, Τέιλορ (63’ ΜακΚόνελ), Ρεχίρ, Έντβαρντσεν, Βέγκχορστ (61’ Ντόλμπεργκ), Χοντς (76’ Μόρο)

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Μπαζτόνι, Ακάντζι, Ντε Φράι, Ντιμάρκο (80’ Κάρλος Αουγκούστο), Ντάμφρις, Μχιταριάν (67’ Φρατέζι), Τσαλχάνογλου, Μπαρέλα (80’ Ζιελίνσκι), Εσπόζιτο, Τουράμ.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: Ο Άγιαξ υποδέχεται στο Άμστερνταμ την Μαρσέιγ (30/9, 22.00), ενώ η Ίντερ αντιμετωπίζει την Σλάβια Πράγας στο Σαν Σίρο (30/9, 22.00)